Nouvel hôpital en Outaouais : Québec demande au CISSS de définir ses besoins

Le sous-ministre de la santé du Québec, Yvan Gendron, en a fait la demande dans une lettre acheminée au président directeur général du CISSS de l'Outaouais, Jean Hébert, le 14 janvier dernier.

Tout projet doit d'abord être appuyé sur l'évaluation des besoins cliniques de la population, et à partir de là, on fera l'adéquation. Est-ce qu'on a un déficit d'infrastructures ou non? , a déclaré M. Hébert jeudi soir. Après ça on arrivera avec une proposition pour pouvoir répondre adéquatement aux besoins.

À lire aussi : Un nouvel hôpital en Outaouais sera fonctionnel dans cinq ans, promet Legault

Le CISSSO devra élaborer un « plan clinique » d'ici le 30 juin prochain, avec comme objectifs de rapatrier les services offerts dans l'Est ontarien et d'améliorer la rétention du personnel médical et soignant au Québec.

Ce plan clinique devra prendre en considération les plus récentes données disponibles et les besoins de la population en matière de santé et de services sociaux, dans une perspective s'étendant à l'an 2036.

Le ministère de la Santé du Québec analysera ce plan clinique et les conclusions serviront à orienter les études à effectuer.

Avec les informations de Laurie Trudel