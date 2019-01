La Commission scolaire du Chemin-du-Roy en mode séduction pour recruter du personnel

Les écoles tentent de prévoir le coup, avant d’être touchées elles aussi par la pénurie de main-d'oeuvre qui sévit dans la région.

Le but de cette soirée était d’abord de garnir la banque de candidatures pour les remplacements.

Pour la directrice adjointe aux ressources humaines de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy, Élyse Giacomo, il est préférable d’agir maintenant.

La directrice adjointe aux ressources humaines de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy, Élyse Giacomo, était heureuse de l'engouement généré pour la première soirée de recrutement. Photo : Radio-Canada

On ne peut pas se permettre de partir à la recherche de candidats et d’avoir deux ou trois semaines pas de personnel en place. Élyse Giacomo, directrice adjointe aux ressources humaines de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy

De nombreux besoins se font sentir et ce, dans tous les départements.

La commission cherche des enseignants mais aussi des orthopédagogues, du personnel en maintenance, des psychologues, des animateurs à la vie spirituelle ou encore des éducatrices en service de garde.

Dans le réseau, environ 1600 enseignants sont à l’emploi, mais la banque de suppléants ne compte qu’une centaine de noms, ce qui cause parfois des maux de tête aux secrétaires qui doivent combler les remplacements ponctuels.

Sans compter qu'environ 30 % des enseignants dans le réseau ont présentement plus de 55 ans.

C’est sûr qu’il va y avoir des départs à la retraite. Aujourd’hui, on en connaît déjà 30 qui partent. C’est certain que d’ici avril, mai ou juin, il va s’en ajouter », assure la directrice adjointe. On voulait intégrer du nouveau personnel parce qu’on sait qu’en juin et au cours des prochaines années, on va avoir des postes réguliers à offrir.

Des enseignants enthousiastes

Bien qu’il soit tout aussi valable de postuler en ligne ou de se rendre en personne présenter sa candidature dans une école, plusieurs visiteurs ont été charmés de rencontrer des membres du personnel déjà en poste.

C’est sûr que c’est intéressant d’être invitée directement à la Commission scolaire, ça donne une autre impression que de juste aller porter des cartes d’affaires dans les écoles , s’est réjouie Joannie Bouchard qui postulait pour un poste d’enseignante.

Étant donné la popularité de la soirée, la Commission scolaire pense déjà à refaire un deuxième événement du genre d'ici la fin de l'année scolaire.