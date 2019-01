La diaspora vénézuélienne à Montréal aux aguets

Pour certains Vénézuéliens montréalais, il s'agit d'un moment historique pour leur pays d’origine qu'ils vivent à distance.

« Ici, 90 à 99 % de la diaspora sont contre [le président Nicolas] Maduro, c'est un usurpateur de pouvoir », affirme sans hésitation la présidente du Forum pour la démocratie Canada-Venezuela, Soraya Benitez.

Soraya Benitez, présidente du Forum pour la démocratie Canada-Venezuela Photo : Radio-Canada / Fannie Bussières McNicoll

Selon certains de ses compatriotes, Nicolas Maduro n’a plus la légitimité pour rester à la tête du pays et doit laisser sa place. C’est l’avis de l’entrepreneure vénézuélienne Liliana Madriz.

« Il n’était pas bien élu, parce que l’élection était complètement truquée, estime-t-elle. La seule partie du gouvernement qui est vraiment élue par le peuple, c’est l’Assemblée nationale. »

Ainsi, c’est Juan Guaido qui s’attire la faveur des expatriés vénézuéliens à Montréal. Ces derniers sont d’ailleurs contents que le Canada appuie la démarche contestataire de M. Guaido.

Liliana Madriz, propriétaire d'un restaurant-comptoir vénézuélien Photo : Radio-Canada / Fannie Bussières McNicoll

Liliana Madriz souligne que c’est Nicolas Maduro qui est responsable de la débâcle du Venezuela.

« On a perdu l'essence de notre pays. On était un peuple très chaleureux, très pacifique, raconte-t-elle. Il [Maduro] a introduit la violence et semé la division entre les Vénézuéliens. »

Même si la situation est relativement calme, on craint qu’une escalade de violence mène à plusieurs morts. Selon les Vénézuéliens interrogés, les prochaines heures seront cruciales pour déterminer de quel côté le pouvoir penchera.

Avec les informations de Fannie Bussières McNicoll