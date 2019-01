8,6 millions de dollars pour Cannabis NB après 2 mois d’activité

Cannabis NB a réalisé des ventes de 8,6 millions de dollars de l'ouverture de ses magasins jusqu'au 23 décembre, selon les résultats financiers non vérifiés qu'elle vient de rendre publics.

Malgré la pénurie des produits de marijuana qui sévit dans les magasins du pays, Cannabis NB se dit très satisfaite des résultats financiers de ses deux premiers mois d’activité, même si elle avait espéré mieux, selon Marie-Andrée Bolduc, porte-parole de la société d'État.

À ce point-ci, je vous dirais qu’on avait prévu des ventes un peu plus élevées que 8,6 millions. mais on continue de faire une croissance lente et continue.

Principales tendances des ventes du 17 octobre au 23 décembre 2018 : ventes en ligne : 0,4 million de dollars;

ventes en magasin : 8,2 millions de dollars;

la vente de fleurs séchées représente 87 % des ventes, soit 7,5 millions de dollars;

la vente d’huiles et de capsules représente 9 % des ventes, soit 0,8 million de dollars;

la vente d’accessoires représente 4 % des ventes, soit 0,3 million de dollars.

Le principal obstacle auquel a été confronté Cannabis NB est le même qu'ailleurs au pays : l'approvisionnement inégal, qui l'empêche d'offrir toute la gamme des produits dont elle fait la promotion et qui mène parfois à des ruptures de stock des produits les plus en demande, comme les huiles de cannabidiol.

La moitié des magasins de Cannabis NB avaient dû fermer temporairement le 5 novembre dernier à cause de l'approvisionnement insuffisant. Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach

Cannabis NB n'a réalisé aucun profit, au cours de ses deux premier mois d'activités, ce qui était prévisible, selon Marie-Andrée Bolduc, à cause des frais de démarrage.

Elle entrevoit toutefois une lente progression des ventes qui pourrait aider la société à dégager un bénéfice au cours de la prochaine année, d'autant plus qu'Ottawa autorisera sans doute à partir de cet automne la vente de produits du cannabis comestibles.

Si l’approvisionnement se stabilise au cours des prochains mois, on espère faire un profit l’année prochaine , précise-t-elle.

Plus tôt cette semaine, des données de Statistique Canada indiquaient que les Canadiens de l'Atlantique achètent beaucoup plus de cannabis légal que leurs compatriotes ailleurs au pays. Le Nouveau-Brunswick arrivait au quatrième rang des provinces de l'Atlantique pour ce qui est de la moyenne dépensée par personne (6,87 $ ). La moyenne nationale est de 2,65 $ par personne.