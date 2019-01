Les élus municipaux de la Haute-Côte-Nord critiquent le registre des armes à feu

Les élus municipaux de la Haute-Côte-Nord demanderont officiellement au gouvernement Legault d'alléger et de reporter l'application du nouveau registre des armes à feu.

La résolution, adoptée en conseil mardi soir, est un compromis adopté par la majorité des maires de la MRC.

Certains souhaitent carrément l'abolition de l'obligation d'enregistrer les armes à feu.

Plusieurs municipalités en demandaient l’abolition, mais dans la discussion qu’il y a eu au niveau de la MRC, la décision qui a été prise a été d’au moins demander un délai , explique la préfète de la MRC de Haute-Côte-Nord et mairesse de Forestville, Micheline Anctil.

Une lettre qui détaille les doléances des maires et mairesses de la Haute-Côte-Nord sera bientôt officiellement acheminée au gouvernement Legault.

Malgré l’annonce de la ministre de la Sécurité publique Geneviève Guilbault mercredi, Mme Anctil espère encore que la date d’entrée en vigueur de la loi sera repoussée après le 30 janvier.

Les élus de la Haute-Côte-Nord considèrent le coût initial et les coûts annuels du registre sont trop élevés et que ces dépenses seraient plus utiles ailleurs, notamment pour combler les besoins de leurs municipalités.