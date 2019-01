Le directeur général du CSF ne souhaite pas renouveler son contrat

Dans un communiqué envoyé jeudi après midi, le CSF indique que M. Dupain poursuivra son engagement dans l'éducation francophone et qu’il mettra son expertise au service du conseil scolaire.

Cependant, le CSF n’a pas donné pas plus de détails sur sa prochaine affectation, mais précise qu’il continuera d'oeuvrer dans le système public.

C’est avec fierté et émotion que je constate toutes nos réalisations et que je me tourne vers l’avenir.

Bertrand Dupain, directeur général du CSF