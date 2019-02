Visions Ouest Productions, une histoire d'amour avec le cinéma qui dure depuis 25 ans

Visions Ouest a 25 ans. L'organisme organise notamment les Rendez-vous du cinéma québécois et francophone de Vancouver, une sélection des meilleurs films de l'année, tout en étant beaucoup plus qu'un festival de cinéma.

L'organisme a été créé en 1994 par Lorraine Fortin et Régis Painchaud, un couple dans la vie et au travail.

Selon eux, Vision Ouest est un outil pour mettre en place leur vision de la francophonie dans l’Ouest Canadien.

Il leur fallait une activité qui leur permette d’ancrer cette vision et d’en faire une réalité.

Lorsqu'il a lancé l'idée, Régis Painchaud avait des contacts dans le milieu du cinéma au Québec et voulait pallier l’absence de projection de films en français à Vancouver.

Un partenariat s’est donc formé avec les Rendez-vous du cinéma québécois pour créer un festival de cinéma en français propre à la Colombie-Britannique.

L'Espace Dubreuil

En 1994, Alain Dubreuil, un ami de longue date de Régis Painchaud et un entrepreneur touche-à-tout, aménage et transforme un entrepôt à l’abandon sous le pont Granville, à Vancouver. Il le louera comme décor de tournage ou pour des événements d'affaires.

Une partie de l'intérieur de l'Espace Dubreuil, un ancien édifice industriel rénové et transformé en lieu culturel Photo : E.R. Stelzer

L’Espace Dubreuil devient également le lieu privilégié de Visions Ouest pour ses activités qui ne s'adressent pas au milieu scolaire. Pour le couple, ce sera un peu comme organiser des soirées à la maison, en famille, dans une atmosphère plus intime et souvent accompagnée d’un repas.

On est responsable du bonheur des gens [qu'on reçoit] tout le temps qu’ils vont être avec nous, on est “au service de”. Si on n’est pas capable de faire ça, ne faisons pas ce genre de métier là. Régis Painchaud, directeur général de Visions Ouest Productions

C’est ainsi que Régis Painchaud décrit sa conception de son travail culturel, qu'il s'agisse de passer le balai ou de vendre les billets à la porte.

L’espace Dubreuil fermera ses portes en 2006, pressé par la Ville de Vancouver, et sera démoli en 2014.

Les deux fondateurs de Visions Ouest Productions parlent de ces années avec le sourire et avec une étincelle dans les yeux. Pour Régis Painchaud, le souvenir le plus mémorable de cette époque est la soirée organisée à l’Espace Dubreuil pour souligner le centenaire du cinéma.

Il n’y a pas d’éducation sans culture et pas de culture sans éducation

Très tôt, Visions Ouest Productions se tourne vers les écoles. Cette vocation éducative se concrétise entre autres grâce à la collaboration du couple Fortin-Painchaud avec la Fédération des parents francophones, qui financera les matinées scolaires.

Au fil des ans, des ateliers d’animation et des présentations en classe par des artisans de l’industrie du cinéma s'ajoutent au programme.

Grâce à cet intérêt pour la jeunesse, un adolescent britanno-colombien est sélectionné comme membre du jury du Carrousel international du film de Rimouski depuis 2004. Il siège donc sur le jury de ce festival de films pour la jeunesse qui lui existe depuis 1983.

L'expérience semble porter fruit, puisque 7 des 14 élèves qui y ont participé jusqu'à maintenant ont choisi des métiers en relation avec l'audiovisuel.

Les partenariats avec le milieu scolaire sont également au coeur de l'implication de Visions Ouest Productions auprès de la jeunesse. L’école secondaire Jules-Verne deviendra d’ailleurs un lieu où se tient une bonne partie de leurs activités pour les jeunes, que ce soit pour les élèves ou pour le grand public.

Une trentaine d’ateliers de cirque ont aussi été organisés dans les écoles anglophones, francophones et autochtones du reste de la province.

Lorraine Fortin et Régis Painchaud se sont toujours toujours donné comme mandat d’être au carrefour de l’éducation et du divertissement pour offrir une littératie de l’image aux jeunes et de s’assurer qu’ils ont les outils pour décoder l’univers numérique qui les submerge.

Les 25e Rendez-vous du cinéma québécois ont lieu à Vancouver, du 1er au 10 février 2019.