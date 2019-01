eBay choisit Halifax pour son programme de commerce électronique

Le programme proposé par eBay a pour nom « Retail Revival », qui signifie en français « renaissance de la vente au détail ». Les entrepreneurs reçoivent une formation en personne ainsi que du soutien individuel.

Halifax est le premier endroit au Canada, et le quatrième dans le monde, ciblé par eBay. La multinationale a lancé le programme pilote en 2018 à Akron en Ohio, Lansing au Michigan et Wolverhampton en Angleterre.

Cette formation gratuite pour les entrepreneurs est financée à hauteur de 60 000 $ par l’Agence de promotion économique du Canada atlantique. Le gouvernement fédéral estime que ce programme permettra aux détaillants locaux d’acquérir des compétences en marketing et en ventes numériques, et d’avoir plus facilement accès au marché mondial.

La Nouvelle-Écosse a investi 25 000 $ tirés du fonds de Nova Scotia Business Inc., l’agence de développement économique de la province.

Andrea Stairs, directrice générale d’eBay Canada et d’eBay Amérique latine, dit que le secteur de la vente au détail en Nouvelle-Écosse a un fort potentiel de croissance s’il peut rejoindre de nouveaux clients par l’entreprise de sa plateforme mondiale de commerce en ligne.

La péninsule d'Halifax vue en arrivant de Dartmouth. Photo : Getty Images / Mlenny

[N]ous veillerons à ce que le projet pilote puisse avoir des retombées pour les détaillants d’Halifax de même que pour ceux des collectivités de toute la province , a indiqué Stephen McNeil, le premier ministre de la Nouvelle-Écosse. Le programme incitera, selon lui, les petites entreprises locales à commencer à exporter ou à accroître leurs exportations grâce au commerce électronique .

Ron Walker, propriétaire de Beans Antiques à Wilmot, dans le comté d’Annapolis en Nouvelle-Écosse, croit qu’une entreprise en milieu rural comme la sienne ne peut prospérer sans le commerce en ligne. Je ne serais peut-être pas en faillite, mais je n’aurais jamais de succès , croit-il. Tant que vous avez une connexion Internet haute vitesse, vous pouvez gagner votre vie.

Beans Antiques vend tout ce qu’il y a dans l’armoire à débarras de grand-maman , selon son propriétaire. Le commerce a vendu 31 000 articles sur eBay et réalisé des ventes en ligne de 1,1 million de dollars.

Pour chaque vente, eBay perçoit un pourcentage qui se situe entre 5 % et 10 %, indique la porte-parole de la compagnie, Andrea Stairs.