Un an après son rachat, le Prince Albert Daily Herald cherche toujours sa voie

Après avoir été racheté par ses employés il y a un an, le quotidien Prince Albert Daily Herald cherche encore à trouver le mode de financement qui lui permettra de survivre au bouleversement que connaît la presse écrite.

En 2017, les employés du Prince Albert Daily Herald ont préservé le journal de la fermeture en le rachetant, après que le propriétaire, le groupe Star News Publishing, a menacé de fermer le journal s’il ne trouve pas preneur.

« C’est une voix quotidienne que vous perdez » quand un média local ferme, a déclaré Peter Lozinski, le rédacteur en chef du Prince Albert Daily Herald.

Il explique que ce changement de direction a exigé des sacrifices de la part des employés avec la réduction de la rémunération, l'augmentation du nombre d’heures de travail, le cumul des responsabilités et l'investissement financier.

Un an après, le rédacteur en chef a expliqué, à l’émission Saskatoon Morning de CBC, qu’il réfléchit toujours au moyen de faire survivre son journal à la crise qui frappe les médias.

Plus d’équité fiscale aiderait

Depuis plusieurs années, les journaux sont confrontés à une crise en perdant une grande part de leurs revenus publicitaires au profit des entreprises du web.

En Saskatchewan, depuis 2008, douze journaux locaux ont fermé, deux autres ont réduit leurs activités, tandis que seulement deux nouveaux médias ont vu le jour, selon un récent rapport du groupe de recherche The Local News Research Project.

Peter Lozinski reconnaît que la subvention de 600 millions $ sur cinq ans, prévue par le gouvernement fédéral, va aider les médias locaux. Toutefois, seulement une partie de ce fonds est alloué aux subventions des salaires de journaliste.

Le rédacteur en chef plaide en faveur de la prise en compte des recommandations du rapport sur les médias à l’ère du numérique intitulé Le miroir éclaté (Nouvelle fenêtre) .

M. Lozinski rapporte que ce serait plus efficace d’avoir par exemple des mesures qui rendront la concurrence entre les médias numériques et les médias imprimés plus équitable, grâce à des déductions fiscales.

« Je ne pense pas qu’il existe une formule magique qui permettra de régler tous les problèmes », admet Peter Lozinski.

Dans certaines grandes villes, des projets de financement collectif de journaux ont vu le jour, comme pour The Sprawl à Calgary. Peter Lozinski mentionne également le modèle de médias payants comme Athletic et Discourse.

« Dans de nombreuses salles de rédaction, particulièrement à cette époque de baisse des revenus, les gens continuent de travailler là parce qu’ils aiment ce qu’ils font », confie Peter Lozinski.

Avec les informations de CBC