Une journée de formation sur l'immigration et la diversité pour contrer la pénurie de main-d'oeuvre

L'événement était offert par le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion du Québec (MIDI) avec la participation du CLD Abitibi.

L'objectif était de mieux outiller les entreprises dans le processus de recrutement de travailleurs étrangers.

Le processus d'embauche et la gestion de la diversité culturelle au sein de l'entreprise étaient d'ailleurs au menu de la rencontre.

Comment gérer efficacement la diversité culturelle en entreprise, autant pour gérer les nouveaux arrivants et nos employés actuels pour qu'il n'y ait pas des inégalités ou que les gens se sentent biaisés face à ça et préparer nos gens parce qu'on le consent, les gens n'ont pas les mêmes façons de travailler, parce qu'on parlait au niveau culturel et aussi au niveau du langage, nos expressions québécoises, les termes qu'on utilise, les façons de parler et de réagir à certaines situations. On n'est pas dans le même milieu, on n'a pas grandi de la même façon, c'est donc de voir c'est quoi la différence et les rendre plus malléables à l'entreprise pour que tout le monde ait une bonne intégration , souligne Sonia Tardif, coordonnatrice de la démarche Défis RH et conseillère au développement des entreprises au CLD Abitibi.

Une deuxième formation

La même formation sera également donnée vendredi au Témiscamingue.