Amazon tournera une superproduction au Manitoba

Cette série, intitulée Tales from the Loop, est basée sur le récit graphique de l’artiste suédois Simon Stålenhag.

Pour la directrice générale de On Screen Manitoba, Nicole Matiation, ce tournage, coproduit avec Fox 21 Television Studios, est une excellente nouvelle pour la province et permettra la création de centaines d’emplois qualifiés.

Elle précise aussi que ce tournage, qui devrait durer plusieurs mois, se déroulera dans plusieurs lieux de Winnipeg.

Ça va être une superproduction. Nicole Matiation, directrice générale de On Screen Manitoba

Nicole Matiation met également de l’avant l’expérience manitobaine « avec les séries et les longs métrages » et souligne qu’« on a des talents du côté des acteurs autant qu’avec les équipes [de tournage] ».

L’annonce de ce projet est la conséquence directe des incitatifs fiscaux de la province, selon Nicole Matiation.

C’est vraiment un excellent exemple de ce que nous attendons de l’annonce récente de rendre le crédit d’impôt permanent au Manitoba. Nicole Matiation, directrice générale de On Screen Manitoba

La directrice générale chez On Screen Manitoba précise que « ce genre de séries cherche des endroits où le crédit d’impôt est stable et où il y a une qualité au niveau de la production ».

Dans Tales from the Loop, le peintre et auteur scandinave Simon Stalenhag mélange des éléments issus de la science-fiction futuriste avec des images de la vie rurale.

Il y décrit une version alternative de la Suède des années 80 et 90, où se construit un accélérateur de particules.

Son récit fait voyager des enfants dans un univers où des robots abandonnés et des dinosaures cohabitent.

Pour le moment, les dates du tournage au Manitoba et la distribution des rôles ne sont pas connues.