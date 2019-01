La ministre responsable des Affaires autochtones de passage en Abitibi-Témiscamingue

Les membres de la communauté ont exprimé leurs préoccupations par rapport à certains dossiers, dont l'occupation du territoire, le développement économique ainsi que la question des redevances minières.

Pour le chef David Kistabish, les redevances provenant des exploitations minières qui se trouvent sur le territoire autochtone doivent aussi profiter au développement et la pérennité de la communauté.

On a fait valoir nos points de vue, on est en campagne d'affirmation de territoire depuis maintenant deux à trois ans, on demande évidemment de profiter de toute l'effervescence au niveau du développement minier. Toutes les régions, les municipalités et les villes avoisinantes bénéficient de cette effervescence-là, on l'a toujours dit, nous autres aussi on veut prendre part à ce développement-là , rappelle-t-il.

Le Conseil de la Première Nation Abitibiwinni a également dénoncé le registre des armes à feu, qui selon lui, ne prend pas en considération les réalités autochtones.

La ministre responsable a également rencontré le maire de Val-d'Or, Pierre Corbeil, ainsi que des membres de la communauté crie.