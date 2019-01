Des Vénézuéliens établis au N.-B. rêvent de changement pour leur pays d’origine

Le président de l'Assemblée nationale du Venezuela, Juan Guaido, s'est déclaré président par intérim du pays à la place de Nicolas Maduro, devant des dizaines de milliers de ses partisans en liesse, mercredi, à Caracas. Depuis, les deux présidents se disputent la légitimité du pouvoir. Alors que l’armée et la Cour suprême se rangent derrière le président en exercice Nicolas Maduro, des milliers de citoyens sortent dans les rues pour soutenir Juan Guaido.

À des milliers de kilomètres plus loin, au Nouveau-Brunswick, des Vénézuéliens en colère contre le gouvernement Maduro attendaient ce mouvement de protestation avec impatience.

La situation là-bas est inacceptable , affirme Pedro Moya. C'est très difficile d'exprimer, le niveau de vie que les Vénézuéliens ont dans ce moment dans ce pays.

Perdo Moya, un Vénézuélien établi au Nouveau-Brunswick, et son épouse. Photo : Radio-Canada

Nos familles vivent là-bas , ajoute Jennifer Mendoza. Elles n’ont pas d’eau courante, pas d’électricité, elles n’ont pas ce dont elles ont besoin pour vivre.

Selon ces Vénézuéliens, les manifestants dans les rues de leur pays d’origine représentent le début du changement. Le peuple du Venezuela a décidé , lance Antonio Delgado.

Antonio Delgado et Jennifer Mendoza, des Vénézuéliens établis au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada

On a tout essayé , dit avec émotion Pedro Moya. On a fait des élections, on a voté, on est allés dans la rue, on a vu des personnes qui se faire tuer, nos familles ont quitté le pays. Il espère que le nouveau mouvement de protestations mènera enfin son peuple à la liberté .

C’est Juan Guaido qui leur donne un peu d’espoir : Il est jeune, il n’est pas un fou dingue politicien du style dictatorial , souligne Alexi Diaz. On a besoin de cela.

Alexi Diaz, un Vénézuélien vivant au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Wildinette Paul

Ces Vénézuéliens du Nouveau-Brunswick sont toutefois conscients des dangers pour les manifestants : l’armée appuie Nicolas Maduro. Un de mes cousins a été arrêté , assure Antonio Delgado.

En attendant, ils rêvent, de loin, de liberté pour leur patrie. Mais surtout, du jour où ils pourront emmener leurs enfants dans leur pays d'origine.

D'après un reportage de Wildinette Paul