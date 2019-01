Kaméléart perd la gestion du théâtre Le Barachois

La décision a été entérinée lundi par le conseil municipal. Steve Girard, maire suppléant et conseiller du district du no 6, explique que la Ville considère que les lieux sont actuellement sous-utilisés.

Il s’agit d’un emplacement magnifique qui a un potentiel extraordinaire pour la population matanaise et le tourisme, selon M. Girard. On voudrait que ce soit plus utilisé. Ce sont des infrastructures qui appartiennent aux Matanais et on veut aller chercher le maximum de retombées pour la population , commente le conseiller.

Ce dernier rappelle que la Ville a investi beaucoup d'argent au cours des dernières années pour remettre le bâtiment à niveau.

Le conseiller souligne que des discussions ont eu lieu à plusieurs reprises entre la Ville et Kaméléart sur la vocation du théâtre, situé près de la marina. Kaméléart a une position par rapport à ce bâtiment qui n’est pas nécessairement la même que la Ville a adoptée , commente M. Girard.

La Ville lancera un appel d’offres pour trouver un promoteur désireux de gérer la location des lieux. Ce nouveau gestionnaire devra soumettre des idées à la Ville pour augmenter l’utilisation du site.

Steve Girard précise que la Ville souhaite que le bâtiment conserve une vocation communautaire et culturelle.

Encore une place?

Kaméléart a été informé cette semaine de la décision, mais souhaite en discuter avec la Ville de Matane avant de la commenter publiquement. La direction indique qu'elle ignore quelles sont les intentions de la Ville à son égard.

La salle de spectacle du Barachois Photo : Radio-Canada / Joane Bérubé

La place qui sera accordée au diffuseur dans le nouveau modèle d’affaires devra toutefois être rapidement connue puisque les choix de la programmation estivale se font généralement à la mi-mars.

L’organisme occupe la salle Louis-Pelletier du théâtre Le Barachois depuis près d’une trentaine d’années. Les spectacles du Réseau des organisateurs de spectacles de l’Est-du-Québec (ROSEQ) y sont présentés chaque été.

La salle et les lieux sont très appréciés des artistes comme des spectateurs, selon la direction de Kaméléart. L’achalandage de la salle est aussi en progression, d’après le diffuseur.

La location au coeur des discussions





Jusqu’en 2016, les lieux étaient loués par Kaméléart pour des mariages, des baptêmes ou des fêtes privées. La Ville, selon Kaméléart, souhaitait que cette pratique se poursuive.

Une douzaine de locations de ce type avait lieu chaque année ce qui rapportait environ 7000 $ par année.

Café-bistro du Barachois Photo : Radio-Canada / Joane Bérubé

Le diffuseur a cessé cette pratique au cours des deux dernières saisons, soutenant, entre autres, que cela n’était pas dans son mandat de gérer des fêtes privées qui se terminent souvent en plein milieu de la nuit.

Kaméléart, qui ne compte qu’un employé à temps plein et un autre à temps partiel, devait recourir à des bénévoles pour assurer le travail qu’exigeaient ces locations.

Recrutés pour travailler à la diffusion de spectacles, les bénévoles de Kaméléart ne souhaitaient pas s’investir dans l’aménagement de la salle, le service de bar, le ménage et autres tâches que comportent la tenue d’événement privé.