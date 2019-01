Le rapport de la commission, qui doit être dévoilé vers 17 h, suggère d'entrée de jeu « que la Ville de Montréal et l'agglomération s'assurent que le promoteur du projet Royalmount, Carbonleo, et toutes les parties prenantes s'engagent formellement à prendre un temps d'arrêt pour procéder, sans délai, à une planification intégrée devant permettre la redéfinition du projet actuel, et ce, afin que le profil final puisse offrir une réponse adéquate aux besoins de la population montréalaise ».

Elle propose en outre « qu'en l'absence d'une telle entente négociée, la Ville et l'agglomération utilisent les outils légaux requis pour imposer la suspension du projet dans sa forme actuelle et du développement du secteur Namur / de la Savane ».

La commission, présidée par le conseiller du Mile-End, Richard Ryan, recommande « que la Ville et l'agglomération, en collaboration avec les villes de Côte-Saint-Luc et de Mont-Royal, et les arrondissements limitrophes profitent de ce temps d'arrêt pour planifier le développement du secteur Namur / de la Savane, de manière intégrée et durable, en réunissant les différentes parties prenantes (CMM, MTQ, STM, ARTM et tout autre partenaire local concerné) ainsi que les sommités des différentes institutions d'enseignement supérieur montréalaises, notamment dans les domaines de l'économie, de l'habitation, de l'environnement, de la santé publique, du transport et de l'urbanisme ».

La Ville de Montréal aura six mois pour répondre à ces recommandations. Mais déjà, les villes défusionnées de l'île de Montréal, regroupées au sein de l'Association des municipalités de banlieue (AMB), ont fait savoir qu'elles voteront contre l'adoption de ces recommandations au conseil d'agglomération. L'AMB considère que le recours aux « outils légaux requis pour imposer la suspension du projet dans sa forme actuelle », tel qu'évoqué dans la première recommandation du rapport, est une « attaque frontale aux compétences locales exclusives des villes liées ».

Plus de détails à venir.