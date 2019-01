Bal de neige : le Domaine des flocons dans les mains du privé?

Le conseil municipal de Gatineau pourrait se pencher dès ce printemps sur un possible transfert de la gestion du Domaine des flocons à un organisme spécialisé, tandis que les préparatifs du Bal de neige vont bon train, à une semaine de son lancement.

Un mandat a été octroyé à la firme québécoise Raymond Chabot Grant Thornton (RCGT), le 17 décembre 2018, pour un montant de 20 985 $, selon le Service des communications de la Ville.

RCGT devra évaluer le modèle d’affaires du Domaine des flocons dans le cadre du Bal de neige.

La conseillère pour le district du Parc-de-la-Montagne–Saint-Raymond, Louise Boudrias, réclame ce changement depuis longtemps. Elle rencontrera la firme d'ici deux semaines pour faire entendre son point de vue.

L'élue croit qu'il est sain de se pencher sur ce changement qui pourrait, selon elle, mener à des économies, en confiant l'événement à des organismes qui ont déjà une expertise en la matière.

Ce n'est pas le rôle d'une Ville de faire de l'organisation d'événements. On n'est pas un promoteur d'événements. On ne peut pas être en compétition avec nos promoteurs d'événements, c'est-à-dire aller chercher des commandites chez les gens d'affaires, puis [avoir aussi les] organismes qu'on finance qui vont faire la même chose. On ne peut pas faire ça , a expliqué la conseillère.

Le dépôt du rapport de RCGT est prévu au printemps 2019.

À une semaine du Bal de neige

Les préparatifs vont bon train au Domaine des flocons à une semaine du début du Bal de neige, prévu du 1er au 18 février, des deux côtés de la rivière des Outaouais.

Les différentes aires d'activités et les glissades commencent à prendre forme. Des dizaines de personnes, des employés de la Ville de Gatineau et des bénévoles, travaillent à compléter le tout.

Le temps froid des dernières semaines a été propice à la fabrication de neige.

Maman Glamotte, mascotte du Bal de neige Photo : Radio-Canada / Nathalie Tremblay

Pour créer le Domaine des flocons, 30 000 mètres cubes de neige, soit l'équivalent de 2300 camions-remorques, sont nécessaires.

Le coordonnateur de l'événement à la Ville de Gatineau, Benoît Brière, dit que l'équipe du Domaine des flocons consacre des milliers d'heures aux préparatifs.

Si on compte le montage, puis les opérations, on est ouvert de 9 h à 9 h, le samedi, le vendredi , a précisé Benoît Brière. Il y a facilement une rotation de 100 à 150 personnes par jour.

La tenue du Bal de neige coûte près d'un demi-million de dollars à la Ville de Gatineau, dont le quart est dépensé en service de toutes sortes.

Avec les informations de Nathalie Tremblay