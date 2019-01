L'UQAT se dote d'un nouveau plan d'action sur les Peuples autochtones

Le plan est issu du Chantier peuples autochtones, une démarche qui s'est déroulée au cours de la dernière année.

Il s'articule autour de quatre grandes orientations en lien avec les étudiants, la formation, la recherche et l'amélioration des relations entre Autochtones et non-Autochtones.

Pour le vice-recteur adjoint au développement de services et de partenariats de l'UQAT, Vincent Rousson, l'objectif est de continuer à intégrer les réalités autochtones dans la planification stratégique de l'université.

Un axe qui concerne les étudiants, qui vise le déploiement des services et de support pour permettre à nos étudiants, aux étudiants autochtones, de vivre une expérience étudiante extraordinaire. Il y a un axe au niveau de la formation et de l'enseignement de nos programmes de formation actuelle, de leur actualisation et au développement de nouveaux programmes de recherche.

Au niveau de la recherche, ce plan d'action va permettre aux professeurs-chercheurs de mieux s'outiller, de mieux les accompagner dans le développement de projets des communautés autochtones , ajoute-t-il.

Le lancement du plan, qui s'est déroulé au campus de Val-d'Or, coïncide avec le 35e anniversaire de l'UQAT.