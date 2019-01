Whistler a une solution contre la crise du logement, mais elle ne s’exporte pas

Les prix d’achat et de location sont environ 50 % moins chers que les tarifs du marché.

Seules les personnes qui travaillent à Whistler et qui ne possèdent aucune autre propriété peuvent acheter auprès de l'autorité de logement de Whistler.

Les employés locaux avaient beaucoup de mal à accéder à un logement dans notre communauté. Les prix des logements du marché dépassaient rapidement la hausse des revenus des employés locaux. Marla Zucht, directrice générale de l’autorité de logement de Whistler

Modèle unique en C.-B.

Ce modèle n’existe nul par ailleurs dans la province, mais certains résidents, comme Colin Pitt-Taylor, pensent qu’il fonctionnerait à coup sûr dans d'autres municipalités.

M. Pitt-Taylor dit qu’il a acheté son appartement à Whistler un an après les Jeux olympiques de 2010, sans s’attendre à faire du profit.

Vous devez accepter l'idée de ne pas gagner beaucoup d'argent. C'est bien. Colin Pitt-Taylor

Vancouver s’en rapproche

La directrice générale de l'Association pour le logement de la province, Jill Atkey, affirme que Vancouver est la seule autre municipalité à avoir une administration du logement similaire depuis 2014, mais qu’elle n'a construit que des unités modulaires jusqu'à présent.

Selon elle, les autres villes ont tendance à rejeter le modèle de Whistler de peur qu’il ne fonctionne pas dans des zones plus denses comme le Grand Vancouver ou le Grand Victoria.

Un intérêt grandissant

Marla Zucht remarque néanmoins que de plus en plus de municipalités la contactent pour en savoir plus sur ce modèle.

Elle dit ne pas leur cacher que le lancement d’un projet pareil ne peut pas se concevoir sans défis, mais qu’une fois qu’il est bien ancré, les résultats sont concrets.

Pendant sa campagne, le nouveau maire Jack Crompton ne s’était pas opposé au modèle.

Sans l’autorité de logement de Whistler, je pense que nous aurions une ville de ski en montagne avec très peu de résidents permanents et ce serait triste. Jack Crompton, maire de Whistler

L’autorité de logement prévoit maintenant de construire 550 nouveaux logements locatifs dans le nouveau quartier de Chekamus Crossing.