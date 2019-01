John McCallum revient sur ses propos sur l’affaire Meng Wanzhou

Dans une déclaration rendue publique jeudi après-midi, M. McCallum se dit désolé que ses propos « aient semé la confusion ». « Je me suis mal exprimé », a-t-il admis.

[Mes propos] ne reflètent pas fidèlement ma position sur la question. Comme le gouvernement l'a toujours dit clairement, il n'y a eu aucune intervention politique dans ce dossier. John McCallum, ambassadeur du Canada en Chine

« En tant qu'ambassadeur du Canada en Chine, je n’ai aucun rôle à jouer dans l'évaluation des arguments, ni à me prononcer sur le processus d'extradition. La priorité du gouvernement du Canada, ainsi que la mienne, est d'obtenir la libération des deux Canadiens détenus arbitrairement en Chine et de veiller à la protection des droits de tous nos citoyens », ajouté l'ambassadeur.

Au cours d'une conférence de presse avec des médias sinophones dans la région de Toronto, M. McCallum a déclaré qu'à son avis Mme Meng a de bons arguments juridiques qui pourraient lui permettre d'éviter l'extradition vers les États-Unis. Il en a même énuméré quelques-uns.

Ces commentaires lui ont valu des critiques et des appels à la démission.

Plus tôt dans la journée, le premier ministre Justin Trudeau avait rejeté l’idée de congédier son ambassadeur comme l’exigeait l’opposition.

En entrevue à Midi info, Fred Bild, ambassadeur en Chine de 1990 à 1995 et professeur invité au Centre d'études de l'Asie de l'Est de l'Université de Montréal, vient au secours de M. McCallum.

Fred Bild rappelle que le travail de l’ambassadeur est d’expliquer au pays où il est en poste « comment son pays, à lui, fonctionne et comment le système politique et judiciaire fonctionne […] c’est ce que M. McCallum a fait. »

M. Bild ajoute que l’opinion publique et les médias chinois perçoivent l’affaire Meng Wanzhou comme celle d’une gestionnaire d’une grande entreprise chinoise prise en otage, qui aurait été arrêtée « simplement pour plaire aux Américains ».

M. McCallum était tenu d’expliquer le système canadien au Chinois pour leur dire « qu’on a un pouvoir judiciaire indépendant du gouvernement et le gouvernement a raison de ne pas s’en mêler. Et ce n’est ce que lui [M. McCallum ] essayait de faire non plus », insiste Fred Bild.

Pour Fred Bild, l’ambassadeur a juste expliqué que devant le juge, le jour où Meng Wanzhou devra comparaître, « elle aura des arguments, même des arguments très forts, pour démontrer que l’extradition que veulent les Américains ne s’applique pas à elle ».

Les médias, pense-t-il, auraient dû expliquer cet aspect.

C’est quelque chose que les médias canadiens ont négligé depuis le début. Fred Bild, ambassadeur en Chine de 1990 à 1995 et professeur invité au Centre d'études de l'Asie de l'Est de l'Université de Montréal

« Même sans commande politique, il peut et il doit expliquer au peuple chinois comment fonctionne le système judiciaire canadien », insiste M. Bild. Il souligne que « les médias chinois sont très contents parce que c’est la première fois qu’on leur parle du vrai fonctionnement de notre système ».

La crise n’est pas uniquement avec Pékin

Fred Bild admet que la crise entre le Canada et la Chine est importante, mais il rappelle qu’il y a également une crise entre Washington et Ottawa. « On entend très peu dans les médias canadiens dire que M. Trudeau devrait s’adresser à M. Trump. C’est son gouvernement qui a demandé l’extradition et c’est à eux qu’il faudra peut-être expliquer qu’ils n’ont peut-être pas toutes les chances de réussir. »

Fred Bild livre enfin son avis et croit qu’il n’est pas impossible que le juge arrive à la conclusion que cette affaire n’a rien à faire dans une cour de justice indépendante et qu’elle devrait être politiquement.