Le NPD veut mettre fin aux dons de plasma sanguin rémunéré

Ryan Meili joint sa voix à celle de Kat Lanteigne, la directrice et cofondatrice de l’organisme à but non lucratif BloodWatch.org, de passage en Saskatchewan.

Lors d’un point de presse, ils ont tous deux critiqué le modèle d’affaires de l'entreprise Canadian Plasma Resources, qui exploite, depuis 2016, une clinique à Saskatoon et, depuis 2017, un établissement à Moncton, au Nouveau-Brunswick.

L’entreprise offre 40 dollars par don de plasma aux patients qui satisfont à ses critères médicaux.

Qu'est-ce que le plasma? Le plasma est un liquide riche en protéines dans lequel circulent les cellules sanguines. Son rôle est de protéger le corps contre les maladies et les infections et de contrôler le saignement. Le plasma est utilisé pour fabriquer des médicaments pour les personnes aux prises avec un système immunitaire déficient et pour traiter d'autres maladies, comme l'hémophilie. Sources : Société canadienne du sang et Héma-Québec

Selon Kat Lanteigne, les dons de plasma ont diminué à Saskatoon depuis l’ouverture de la clinique, particulièrement chez les adultes âgés de 17 à 24 ans. Elle souligne qu’il s’agit d’un groupe démographique important, parce qu’il constitue la nouvelle génération de donneurs et c’est parmi eux qu’on retrouve le plasma de la meilleure qualité.

« L’entreprise [Canadian Plasma Resources] repose sur le principe qu’elle produit plus de plasma pour les gens de la Saskatchewan, mais cela est faux », dénonce Kat Lanteigne.

Elle affirme que tout le plasma recueilli par cette entreprise est vendu sur le marché international et que ce système entrave les efforts de la Société canadienne du sang qui, elle, recueille du plasma sans rémunération.

La Société canadienne du sang n’a pas retourné nos demandes d’entrevue, mais son PDG, le Dr Graham Sher a déjà affirmé ne pas voir d’un bon oeil les intentions de l’entreprise Canadian Plasma Resources, alors que celle-ci s’apprêtait à s’installer à Moncton.

Canadian Plasma Resources réplique

Le directeur général de Canadian Plasma Resources, Barzin Bahardoust, s’est une fois de plus défendu des critiques adressées à son modèle d’affaires.

Il rétorque que les besoins des Canadiens pour les transfusions sont comblés et que le plasma recueilli par son entreprise est destiné à la fabrication de produits pharmaceutiques dérivés qui sont en grande partie importés au Canada des États-Unis.

Barzin Bahardoust est d’avis que le système public et l’industrie privée peuvent cohabiter. Il espère ouvrir d’autres cliniques tant en Saskatchewan que dans le reste du Canada, d’ici deux ou trois ans.

De graves problèmes éthiques, selon le NPD

Kat Lanteigne encourage la Saskatchewan à interdire les dons de plasma en échange d’argent. Selon le site BloodWatch.org, le Québec, l’Ontario, l’Alberta et la Colombie-Britannique interdisent déjà cette pratique.

À la suite du point de presse, la province a indiqué par courriel qu’elle appuie la participation de la Société canadienne du sang et du secteur privé à la collecte de plasma, afin de répondre aux besoins vitaux des patients.

Le ministre de la Santé de la province, Jim Reiter, a aussi référé le NPD à une page du site Web de Santé Canada datée de mai 2018, qui fait état de certains mythes et faits au sujet des dons de plasma.

On peut, entre autres, y lire que « les dons de plasma au Canada ne sont pas suffisants pour répondre à la demande de produits plasmatiques » et encore que « la réalité actuelle est que le plasma des donneurs rémunérés est nécessaire pour répondre à la demande canadienne de produits du plasma ».

De son côté, Ryan Meili estime que ce système soulève de graves problèmes éthiques.

Dans une province fortement touchée par la pauvreté, au lieu d'aider les gens à s'en sortir, nous avons un gouvernement qui leur dit qu’au moins ils peuvent vendre leur sang. Ryan Meili, chef du Nouveau Parti démocratique de la Saskatchewan

Ryan Meili envisage de présenter un projet de loi à l'Assemblée législative pour mettre fin à cette pratique.

À l’échelle fédérale, la sénatrice Pamela Wallin a proposé le projet de loi S-252, ou la Loi sur les dons de sang volontaires, pour mettre fin aux dons de sang en échange de rémunération. Une première lecture du projet de loi a eu lieu au Sénat en mai 2018.