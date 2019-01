Lara Fabian présente ce qui sera peut-être son dernier album, mais pas ses adieux

Entre des enregistrements de La voix et une tournée internationale, c’est en pyjama, cloîtrée dans son sous-sol de la rue Metcalfe, à Montréal, que Lara Fabian a écrit son nouvel opus en sept jours seulement.

L’artiste a assuré qu’elle ne se faisait aucune attente face au succès de l’œuvre, consciente du visage changeant de l’industrie de la musique, transformé par les plateformes de diffusion en continu comme Spotify.

J’ai écrit un album qui, sous ce format-là, est peut-être le dernier que je ferai, puisqu’on ne sait plus si un album, c’est viable, dans l’absolu. Lara Fabian

Créer, sans soucis

Lara Fabian a dit avoir voulu renouer avec une certaine insouciance des conséquences de l’acte créateur, celle qui a marqué ses débuts dans la chanson, il y a bientôt 30 ans.

C’est de là que vient le titre de l’album, Papillon. C’était son surnom, enfant, elle qui s’inquiétait trop, trop souvent.

Un jour, ma grand-mère m’a dit : "À partir d’aujourd’hui, ton totem sera farfalle [papillon], parce que tu dois te souvenir de ce qui se passerait si tu avais juste 24 heures." Lara Fabian

Être de son époque

Connue pour ses performances vocales de haute voltige, la chanteuse délaisse aujourd’hui les envolées lyriques pour des sonorités plus douces, épurées, électros.

Ce n’est pas obligé d’avoir tout le temps le pied dans le tapis quand on chante. [...] Je ne sais pas si c’est toujours très juste, musicalement, de le faire aujourd’hui , a-t-elle expliqué en entrevue avec la chroniqueuse culturelle du 15-18, Catherine Richer.

Lara Fabian détaille les inspirations pour son dernier album à la chroniqueuse Catherine Richer. Photo : Radio-Canada

Lara Fabian dit vouloir être de son époque, elle-même qui se branche sur des Christine and the Queens et Panic at the Disco.

Papillon, de Lara Fabian, sera en vente à partir du 8 février prochain.