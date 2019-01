Francis Bouillon s’ennuie de jouer au hockey dehors

À la retraite depuis 4 ans, Bouillon n’a pas souvent l’occasion de jouer au hockey tout court, encore moins à l’extérieur.

« S’il y a une chose qui me manque de ma jeunesse, c’est bien de jouer au hockey sur une patinoire au parc, explique Bouillon. Je joue quelques matchs par année avec les anciens Canadiens, mais il faudrait vraiment que je me trouve une ligue de garage. »

Bouillon sera assurément nostalgique samedi, au Centre de la nature de Laval. Ce parc accueillera la 12e édition de la Coupe Best Buy, un tournoi de hockey extérieur regroupant près d’une centaine d’équipes du hockey mineur de la province.

Bouillon et la médaillée olympique Joannie Rochette sont porte-paroles de l’événement et passeront une partie de la journée sur le site.

L’ancien défenseur constate que le hockey extérieur est une tradition hivernale menacée.

La tempête qui s’est abattue sur le Québec au cours des dernières heures en est la preuve.

« Les températures varient tellement qu’on ne sait jamais à quoi s’en tenir, explique Bouillon. Le mauvais temps, combiné à l’émergence des jeux vidéo, fait en sorte que les jeunes passent beaucoup de temps à l’intérieur. Quand j’étais plus jeune, j’étais dehors le trois quarts du temps en hiver. »

Une retraite occupée

Si Bouillon joue si peu au hockey, c’est qu’il est un homme très occupé. Son emploi d’entraîneur au développement des joueurs chez le Canadien de Montréal l'occupe.

Il est responsable d’une dizaine d’espoirs, surtout des défenseurs, de l’organisation. Il leur rend visite à l’occasion pour faire un suivi sur leur développement. Il travaille aussi avec le Rocket de Laval.

Il s’est d’ailleurs rendu à Vancouver, plus tôt cet hiver, pour épier les espoirs du Canadien de Montréal au mondial junior.

Il a notamment été impressionné par le Russe Alexander Romanov, choix de deuxième tour au repêchage de 2018, nommé défenseur par excellence du tournoi. Certains comparent même son style de jeu à celui de Bouillon.

« J’ai trouvé ça agréable la comparaison, admet Bouillon. J’ai été impressionné par le jeu de Romanov. Il est jeune, mais le fait de jouer contre des hommes en Russie en KHL lui donne un avantage sur les autres. Il est très actif sur la glace et il a un bel avenir dans la LNH. »

Francis Bouillon Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

Et puisque le grand club va bien, le travail de Bouillon dans les arénas du Québec est un peu plus agréable. Il sent plus d’enthousiasme chez les amateurs de hockey.

Entre ses missions, il passe le plus de temps possible avec ses jumeaux de 16 ans, hockeyeurs eux aussi.

« Les gens me demandent souvent si mes gars vont se rendre à la Ligue nationale comme moi, mais ce ne sera pas le cas, avance Bouillon. Les deux jouent au midget récréatif pour le plaisir et c’est ça le plus important. »

Bouillon a aussi participé aux enregistrements de trois saisons de l’émission Expédition extrême diffusée à Z télé. Bouillon accompagne des personnalités connues dans des reconstitutions de survie en forêt.

« J’ai adoré tourner ces émissions-là, même si c’est dur pour le corps parce qu’on tourne deux jours pour 40 minutes. J’aime le plein air et je suis un gars de défi. J’ai beaucoup appris et ça m’a fait apprécier davantage le confort de mon lit. »

Francis Bouillon, l’homme d’affaires

En plus de son emploi avec le Canadien de Montréal et de ses projets télé, Francis Bouillon s’est aussi lancé en affaires. Il a mis sur pied le programme gratitude qui vient en aide aux petits entrepreneurs.

« Avec le Canadien, on est tellement encadré que ça nous donne un choc lorsqu’on tombe à la retraite, explique Bouillon. J’ai réalisé que ce n’était pas évident d’être travailleur autonome alors j’ai trouvé une façon de les aider. »

Bouillon et ses partenaires ont donc mis sur pied une application grâce à laquelle ses clients entrepreneurs peuvent bénéficier de rabais chez des marchands partenaires.

Une façon d’aider les entrepreneurs à minimiser leurs coûts.