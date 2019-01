Quatre enfants en motoneige blessés dans une collision à Natuashish

Le conducteur de la motoneige, âgé de 10 ans, et trois autres enfants qui prenaient place sur la motoneige ont été amenés à la clinique médicale de Natuashish, à Terre-Neuve-et-Labrador, à la suite d'une collision avec un véhicule utilitaire sport, mais on ne craint pas pour leur vie.

En vertu de la loi sur les motoneiges et les véhicules tout-terrain, il est interdit à une personne de moins de 13 ans de conduire une motoneige, à moins qu’elle soit accompagnée d’un adulte de 19 ans ou plus.

Par ailleurs, seul le conducteur peut prendre place sur une motoneige, à moins que le manufacturier ait conçu et équipé le véhicule de manière à transporter plus d’une personne. Le passager doit alors être assis sur un siège fixé au véhicule et conçu pour transporter un passager.

L’enquête se poursuit.