District 31 : Patrick Bissonnette, le sauveur?

Alerte aux divulgâcheurs : si vous n’avez pas vu l'épisode du jeudi 24 janvier de District 31, ne continuez pas la lecture de cet article.

Après avoir attendu durant des semaines que les enquêteurs coincent enfin Yanick Dubeau, le policier tueur, tout s’est enchaîné rapidement pour aboutir à son arrestation lors du dernier épisode de la semaine. Tout ceci grâce au travail du sergent détective Patrick Bissonnette (Vincent-Guillaume Otis), revenu d’un congé de plusieurs mois.

La scène de l'arrestation de Yanick Dubeau Photo : Aetios production

« C’est souvent ça, le travail de policier, c’est très long, mais quand on a les preuves en main, il faut agir rapidement. Cependant, pour le bien de la fiction, les choses vont rapidement [dans District 31]. Les enquêteurs à qui je parle me disent qu’en réalité, c’est un travail de moine », explique Vincent-Guillaume Otis en entrevue.

À partir du moment où on sait ce qu’on cherche et qu’on a les informations, tout déboule très rapidement. C’est la même chose dans la réalité des policiers. Luc Dionne

Ce dernier souligne qu’il n’a pas voulu faire un cours de police 101, mais qu’arrêter un policier doit se faire selon certaines normes. Il faut surtout le désarmer pour qu’il soit le moins menaçant possible. Ce qui a été fait dans l’épisode de jeudi soir grâce à un subterfuge de changement d’armes.

Patrick Bissonnette, un héros?

Le sergent détective Patrick Bissonnette est celui qui a trouvé la faille pour arrêter Yanick Dubeau. Il fait figure de héros et d’enquêteur surdoué. Mais il ne faut pas se fier aux apparences, selon Luc Dionne, car chaque enquêteur a sa spécialité.

« C’était Bruno Gagné [qui était le doué] la première année. C’est une question de chance et d’avoir la bonne information. Il n’est pas meilleur que les autres; il est reposé, il n’est pas attaché à Yanick, et l’idée d’utiliser le nuage de Paule Lefèvre pour reconstituer son téléphone et sa liste de contact lui vient d’une expérience personnelle avec son propre téléphone », explique Luc Dionne.

Vincent-Guillaume Otis dans une scène de District 31 Photo : Radio-Canada / Aetios production

Vincent-Guillaume Otis ne pense pas qu’on doive mettre son personnage sur un piédestal. « C’est écrit comme ça, Luc [Dionne] a fait en sorte que le personnage soit le sauveur. »

Aussi, le comédien ne veut pas que Patrick Bissonnette soit considéré comme le personnage principal. « Je vois ça comme un travail d’équipe. C’est un groupe d’enquêteurs qui forme le personnage principal. On travaille vraiment ensemble. On tourne beaucoup, on compte beaucoup les uns sur les autres. J’ai toujours vu ça comme une longue pièce de théâtre », explique-t-il.

Les téléspectateurs en savaient plus que les enquêteurs

Évidemment, les téléspectateurs avaient un gros avantage sur les enquêteurs du poste 31. Ils savaient ce que cachait le sergent détective Yanick Dubeau (Patrice Godin). Il fallait donc se mettre à leur place, puisqu’il était difficile pour eux de soupçonner leur collègue.

Et même avec le fameux numéro de téléphone inconnu, qui était finalement celui de Yanick Dubeau, et des liens cachés du policier avec l’escorte Charlène Baribeau et la proxénète Paule Lefèvre, il était impossible pour ses collègues d’en conclure qu’il gardait des femmes captives dans son sous-sol.

Le personnage d'Amélie Bérubé que les policiers ont délivré du sous-sol où elle était captive Photo : Aetios production

La surprise est donc totale quand Bruno Gagné (Michel Charette) et Stéphane Pouliot (Sébastien Delorme) y trouvent Amélie Bérubé (Charlotte Legault). L’appel de Bruno Gagné à Patrick Bissonnette pour lui apprendre la nouvelle en témoigne. Patrick lui demande de se calmer et de répéter ce qu’il vient de dire.

Luc Dionne convient que c’est un couteau à double tranchant d’avoir donné cette information aux téléspectateurs. Ils sont impatients que les enquêteurs arrêtent enfin le méchant policier. Ils se demandent aussi pourquoi ils ne sont pas plus soupçonneux à propos de la caméra que Yanick Dubeau a dans sa maison.

« J’ai une caméra chez moi et je n’ai personne dans la cave. Il a aussi peut-être un million de raisons de cacher sa relation avec l’escorte », souligne Luc Dionne pour expliquer pourquoi Yanick Dubeau a pu cacher aussi longtemps sa double vie à ses collègues.

Et surtout, un policier sait exactement quoi faire pour cacher ses traces. « C’est la négligence de quelqu’un qui fait en sorte qu’on peut l’arrêter. Dès que les enquêteurs ont des mandats, tout déboule rapidement », explique Luc Dionne.

Yanick Dubeau n’est-il que la pointe de l’iceberg?

Lors de la scène d’interrogatoire avec Patrick Bissonnette, Yanick Dubeau dit qu’il pourrait faire mal à bien du monde. Est-ce que ça cache autre chose pour les semaines à venir?

On verra ce qui va arriver. Je ne veux rien dévoiler, dit Luc Dionne. Il faut aussi comprendre que Dubeau est un enquêteur, il sait ce que ça veut dire. C’est un manipulateur. Peut-être qu’il y a quelque chose derrière, ou non. Luc Dionne

Luc Dionne explique aussi que les enquêteurs (et les téléspectateurs) ont accumulé beaucoup d’information lors de la première partie de la saison. « Des choses qui ont semblé banales vont venir hanter des personnes au 31 », dit l’auteur.

On peut penser au fameux polygraphe passé par Yanick Dubeau dans lequel il avait déclaré avoir déjà utilisé les services d’une escorte. Ce polygraphe que la lieutenante Gabrielle Simard (Geneviève Brouillette) avait décidé de garder secret va-t-il venir la hanter?

Le personnage de Yanick Dubeau Photo : Aetios production

L'auteur rappelle que l’article 286 de la loi sur la police oblige tout policier à rapporter les activités criminelles d’un collègue. On se souvient que c’est à cause de cet article que la sergente-détective Isabelle Roy (Hélène Bourgeois-Leclerc) a été suspendue au début de la deuxième saison de la série.

La suite de l’histoire est, comme d’habitude, un secret. Cependant, Luc Dionne avoue qu’il a encore une vingtaine d’épisodes à écrire pour clore cette troisième saison dont la diffusion devrait se terminer en avril.

Une quatrième saison? Il ne veut pas en parler pour le moment, car il se posera des questions plus tard.