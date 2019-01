Hausse des ITSS en Estrie

La gonorrhée, la chlamydia, la syphilis et l'hépatite C sont toujours les infections les plus fréquentes.

Avec plus de 80% des cas, la chlamydia arrive bonne première des maladies les plus souvent diagnostiquées sur les 2000 cas, toutes maladies confondues, répertoriés par la Santé publique.

Selon la Directrice de la Santé publique, Dre Mélissa Généreux, cette hausse s'explique en partie parce que les activités de dépistages se sont accrues.

D'autres facteurs entrent également en ligne de compte.

Ce que l'on entend sur le terrain, c'est qu'on a affaire à une certaine banalisation qui va en s'accroissant. Les jeunes ont de moins en moins peur de contracter une chlamydia ou une gonorrhée, ça fait moins peur que les maladies comme le VIH. Dre Mélissa Généreux, Directrice de la Santé publique en Estrie

L'accès plus facile aux relations sexuelles non protégées est peut-être aussi un élément de la réponse.

C'est presque un peu de façon anonyme, avec les Tinder de ce monde, avec toutes les applications et les réseaux sociaux , ajoute Dre Généreux.

Les universitaires questionnés sur le sujet se sont généralement dits sensibilisés aux ITSS, surtout au secondaire et au cégep.

Ils ont également souligné l'importance de se protéger.

Au niveau du sexe oral, peu de gens savent que les ITSS se transmettent et ils vont moins se protéger à ce niveau-là. Claudia Paquette, directrice générale par intérim, IRIS Estrie

La conséquence de l'absence des cours d'éducation sexuelle dans les écoles pendant un certain temps se ferait peut-être donc sentir, selon Claudia Paquette, directrice générale par intérim chez IRIS Estrie, un organisme qui travaille à la sensibilisation des ITSS.

Les cours ont repris depuis le début de l'année scolaire. IRIS Estrie visite par ailleurs certaines écoles.

Au niveau du sexe oral, il y a beaucoup de travail à faire et nous, on en parle beaucoup dans les écoles secondaires. Plus on commence la sensibilisation jeune, plus les jeunes vont être portés à aller se faire dépister et à utiliser le condom. J'imagine que cette hausse-là va finir par baisser , exprime Mme Paquette.

Des dépliants de sensibilisation chez IRIS Estrie. Photo : Radio-Canada

La Santé publique poursuit ses campagnes de prévention et Dre Mélissa Généreux invite les gens à aller se faire dépister.

L'herpès génital et le virus du papillome humain sont exclus des données étant donné qu'elles ne sont pas des maladies à déclaration obligatoire.