Le temps des déclarations de revenus approche, attention aux fraudeurs

Les fraudeurs utilisent maintenant tous les moyens de communication pour vous réclamer de l'argent ou pour soutirer vos informations personnelles.

Ils vous appellent, vous envoient un courriel et ils vous textent entre autres.

Et à ce temps-ci de l'année, ils prétendent souvent que vous devez de l'argent à l'ARC.

Un fraudeur pourrait vous appeler, se présenter comme un agent de l'ARC, vous dire que vous devez de l'argent et exiger un remboursement sur-le-champ.

Un autre cas souvent observé est la réception d'un SMS ou d'un courriel vous demandant encore une fois de l'argent ou des informations personnelles.

Selon les politiques de l'ARC (Nouvelle fenêtre) , les agents n'envoient jamais de messages textes. Ils n'envoient pas non plus de courriel incluant un lien sur lequel vous devez cliquer ou pour vous demander des informations.

Enfin, les employés de l'ARC ne devraient jamais menacer un individu au téléphone.

Dans beaucoup de cas, ça fonctionne et les gens donnent leur argent ou leurs informations personnelles , raconte Karl Wilson, un agent de la Police provinciale de l'Ontario (PPO).

La Gendarmerie royale du Canada ainsi que la PPO effectuent actuellement une opération de prévention afin de mettre en garde le public canadien.

Bien que plusieurs centres d'appels frauduleux aient été fermés en Inde l'an dernier, bien des escrocs sont toujours actifs.

Entre le 14 et le 20 janvier 2019 seulement, le centre antifraude du Canada a reçu 62 dossiers prétendument en lien avec l'ARC.

Et malgré la croyance populaire, la majorité des gens floués ne sont pas des aînés.

Tout le monde est vulnérable à cette fraude ainsi qu'aux autres fraudes , indique la superviseure des opérations au Centre antifraude du Canada, Lisanne Roy Beauchamp.

Les fraudeurs utilisent des méthodes de plus en plus sophistiquées pour cibler les consommateurs de tous les âges et de tous les milieux.

Lisanne Roy Beauchamp, Centre antifraude du Canada