Les fraudes ont coûté 1,1 M$ aux Néo-Brunswickois l'an dernier

Les fraudes et les escroqueries en tout genre ont fait perdre aux Néo-Brunswickois au moins 1,1 million de dollars en 2018.

Selon le Centre antifraude du Canada, les fraudes et arnaques avaient coûté 1,4 million aux gens du Nouveau-Brunswick en 2017. Bien que le nombre de signalements ait diminué légèrement dans la dernière année, cela ne signifie pas que ces activités malhonnêtes diminuent.

[N]ous savons que de nombreuses personnes ne dénoncent pas les fraudes dont elles sont victimes. Cette somme est donc probablement plus élevée en réalité , précise Rick Hancox, le chef de la direction de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, un organisme de réglementation et une société d’État au Nouveau-Brunswick.

Trouver l’âme soeur et devenir riche

En 2018, ce sont les escroqueries romantiques, les fraudes d’identité et les fausses offres d’emploi qui ont eu les conséquences financières les plus dommageables pour les Néo-Brunswickois. À eux seuls, les vols d’identité ont fait une centaine de victimes et causé des pertes de 203 946 $ au total.

Les fraudes amoureuses se font souvent par le biais de sites et applications de rencontres, ou médias sociaux. Photo : iStock / Jayson Photography

Dix-huit victimes d’escroquerie romantique ont été délestées de 353 361 $, soit une moyenne de plus de 19 000 $ par personne.

Les escroqueries romantiques, ou fraudes amoureuses, se font souvent dans les médias sociaux, les sites de rencontre ou les applications comme Tinder et Grindr, où les arnaqueurs attirent leurs victimes avec de faux profils. Après avoir gagné la confiance de leurs interlocuteurs, ils leur demandent de leur transférer de l’argent.

Ces fraudeurs ne rencontrent jamais leurs victimes en personne et ont toujours une bonne raison de refuser un rendez-vous. C’est un des signaux d’alarme à repérer, selon le Centre antifraude du Canada.

Les fausses offres d’emploi, souvent affichées sur Internet, ont fait perdre 208 643 $ à des Néo-Brunswickois.

Si une offre d’emploi semble trop alléchante pour être vraie, si l’on vous promet de faire des profits rapidement, ou si l’on vous demande de payer une somme d’argent pour commencer à travailler ou démarrer une entreprise, il s’agit fort probablement d’une escroquerie, indique le Centre antifraude.

Importance de signaler une fraude

De nombreuses victimes de fraude hésitent à porter plainte à la police, car elles ressentent de l’embarras et de la honte d’avoir été piégées.

La Commission des services financiers et des services aux consommateurs insiste sur l’importance de signaler ces arnaques.