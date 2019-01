Accident d'avion à Rouyn-Noranda : « On l'a échappé belle »

Un avion de type Dash-8 a fait une sortie de piste mercredi soir lors du décollage vers 21 h 30 à l'aéroport de Rouyn-Noranda.

Francis Bouffard est un habitué des vols d'avion. Mercredi soir, lorsque l'appareil a freiné à deux reprises lors de l'accélération, il se doutait que quelque chose n'allait pas.

Il affirme que tout s'est passé très rapidement.

On s'est mis un peu à danser sur la piste et moi je m'étais déjà replié sur mes genoux, mais l'hôtesse de l'air à ce moment nous a dit "Everybody down". Tout le monde s'est penché puis ensuite c'était une embardée comme en automobile, on s'est retrouvé dans le champ.

Personne n'a été blessé dans l'incident, mais il croit avoir été très chanceux.

Il y a un des hublots qui était renfoncé vers l'intérieur puis une des passagères nous a dit que c'est une hélice qui s'est retrouvée là, c'était juste en arrière d'elle. Si ça avait été vis-à-vis elle, ça aurait pu être beaucoup plus grave. Francis Bouffard

Il reprendra l'avion

Malgré le fait qu'il ait été ébranlé par cet événement, Francis Bouffard assure qu'il continuera de prendre l'avion.

Ça ne me fait pas douter de l'avion comme moyen de transport, mais ça me fait poser la question. On ne sait pas ce qui est arrivé, mais si on avait décollé et qu'on avait été rendu une trentaine de mètres dans les airs, ça aurait été quoi les conséquences? On l'a échappé belle puis quelques facteurs différents auraient pu faire en sorte que les conséquences auraient pu être plus dramatiques , fait-il valoir.

Francis Bouffard faisait partie des passagers de l'avion d'Air Creebec qui a fait une sortie de piste mercredi soir. Photo : Radio-Canada / Jean-Marc Belzile

La Sûreté du Québec affirmait ce matin que l'accident avait été causé par les conditions météorologiques. Francis Bouffard espère que ce n'est pas le cas.

Ce n'est pas une explication, il y a autre chose. Si les conditions n'étaient pas telles qu'on aurait dû décoller, bien à ce moment-là on n'aurait pas dû décoller. Je n'accepte pas la thèse des conditions météo, mais je ne suis pas en train de mettre la faute sur personne ou sur le transporteur. J'ai simplement très hâte de connaître les résultats de l'enquête puis je pense que je suis en droit de savoir ce qui s'est passé, tout comme les cinq autres passagers , déclare-t-il.

Une première depuis 1988

Selon la directrice de l'aéroport de Rouyn-Noranda, Marie-Reine Robert, ce type d'événement est très rare.

Moi ça fait 31 ans que je suis à l'aéroport de Rouyn-Noranda et c'est le deuxième événement, le dernier date de 1988 , assure-t-elle.

Le transporteur aérien Air Creebec n'a pas souhaité commenter l'événement. Celui-ci a été signalé au Bureau de la sécurité des transports du Canada, qui a ouvert une enquête.