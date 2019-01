Farming Simulator devient un sport électronique

Pas besoin d’un scénario digne d’un film d’action ou de science-fiction pour qu’un jeu vidéo devienne un sport électronique. Comme son nom l’indique, Farming Simulator n’est rien de plus qu’un simulateur d’agriculture. Les joueurs doivent donc acheter un terrain et des véhicules de ferme pour ensuite labourer, engraisser et désherber la terre dans le but d’obtenir des récoltes abondantes.

Bien que certains aspects du processus aient été simplifiés pour les besoins de la simulation, le réalisme est bel et bien au rendez-vous, le jeu proposant même des tracteurs et des outils de marques connues telles que John Deere et Husqvarna.

Les compétitions de la Ligue de Farming Simulator seront composées de plusieurs épreuves successives dans lesquelles s’affronteront des équipes de trois joueurs.

Giants Software avait tenu des compétitions du même genre l’an dernier, mais de façon plus informelle. Les participants devaient alors empiler des bottes de foin sur une remorque. L’entreprise a annoncé que les épreuves de cette année, dont la nature n’a pas été dévoilée, différeront de celle de l’année dernière.

Les 10 tournois de la saison 2019 se tiendront tous en Europe à l'occasion d’événements d’envergure comme les salons de jeux vidéo Gamescom et Paris Games Week. Les participants y accumuleront des points, et les meilleures équipes se réuniront à FarmCon 2020 pour une ultime compétition afin de mettre la main sur des bourses en argent et des prix. La valeur additionnée des bourses et des prix dépasse 375 000 $.