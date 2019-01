L’industrie forestière ontarienne veut développer son potentiel

L’ AIFOAssociation de l'industrie forestière de l'Ontario demande le développement d’une stratégie provinciale pour renforcer le secteur forestier, avec une augmentation responsable de la quantité de bois récoltée sur les terres de la Couronne.

L'Association souhaite aussi que le gouvernement maintienne la compétitivité de l’industrie, notamment par l’amélioration du réseau routier.

Nous demandons au gouvernement de reconnaître l’importance d’un investissement public pour des infrastructures routières de la Couronne, à usages multiples , a déclaré Ian Dunn, le directeur de la politique forestière de l’ AIFOAssociation de l'industrie forestière de l'Ontario .

M. Dunn, au nom de l’ AIFOAssociation de l'industrie forestière de l'Ontario , demande aussi la création d’un programme de garanties de prêts commerciaux, entre autres pour contrer les effets des tarifs douaniers américains.

Les deux autres recommandations de L’ AIFOAssociation de l'industrie forestière de l'Ontario concernent de meilleures règles en lien avec la protection de l'environnement, à la fois en lien avec la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition mais aussi sur la mise en place de normes ontariennes pour les émissions de carbone.

Le maire de Hearst, Roger Sigouin explique que l’association souhaite la tenue d’études socio-économiques pour que s’il y a des règlements au niveau des espèces en danger, les communautés soient sauvées, pas seulement l’industrie.

On veut changer, on veut respecter l’environnement, mais on veut être capable de continuer à vivre dans nos communautés qu’on a choisies...

Roger Sigouin, maire de Hearst