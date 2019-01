Le verglas cause des pannes d'électricité dans la région de Québec

La pluie verglaçante est à l'origine de nombreuses pannes d'électricité réparties aux quatre coins des régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches.

À 15 h, les pannes les plus importantes se situaient dans l’est de la ville de Québec, notamment dans les secteurs de Limoilou et des Maizerets où plus de 4000 abonnés sont plongés dans le noir.

Près de 2000 usagers sont également privés de courant dans le quartier Saint-Sauveur. Les activités sont d’ailleurs suspendues pour le reste de la journée au Centre Durocher.

Dans la région de la Capitale-Nationale, 5 432 abonnés sont dans le noir, tandis que dans Chaudière-Appalaches ils sont 1 932 à être privés de courant.

Pour la plupart des pannes, Hydro-Québec estime le rétablissement du courant d'ici 16 h 15.

La porte-parole d'Hydro-Québec, Julie Malo-Sauvé, rappelle que « les gens peuvent consulter le site info-pannes et des heures sont déjà indiquées pour le rétablissement ».