Fermeture temporaire de l’usine de Chrysler à Windsor : « Ce n’est pas alarmant », dit le syndicat

Selon le président du syndicat local, Dave Cassidy, ces fermetures temporaires sont communes dans l’industrie automobile. Il croit que les ventes de véhicules tendent à baisser peu de temps après les vacances des fêtes.

Ce n’est pas alarmant [...] c’est une pratique commune dans l’industrie , a déclaré M. Cassidy au téléphone, en ajoutant qu’il n’y avait aucune corrélation possible avec ce qui se passe à General Motors , faisant référence à la fermeture de l’usine automobile d’Oshawa.

Les travailleurs de l’usine seront au chômage technique du 11 au 17 février alors que la fermeture temporaire était prévue en avril.

Denis Desaulnier, qui travaille pour Chrysler depuis 25 ans, se dit également peu préoccupé par l’annonce du constructeur : Avec tous les évènements qui se passent aux États-Unis, avec le gouvernement qui est fermé, le monde ont pas d’argent pour acheter des véhicules , a avancé le travailleur en entrevue au téléphone.

M. Desaulnier a ajouté que la direction de l’usine n’a pas donné de détails concernant les motifs qui ont mené au changement.

Yan Cimon, professeur de stratégie à la Faculté des sciences de l'administration de l'Université Laval Photo : Radio-Canada

Même son de cloche pour le professeur de management de l'Université Laval Yan Cimon, qui estime qu’ il n’y a pas encore péril en la demeure.

Le professeur reconnaît que la montée en popularité des véhicules utilitaires sport et la baisse des ventes de la Pacifica, produite à l’usine de Windsor, engendrent plusieurs questionnements quant à l’avenir de la fourgonnette de Chrysler.

Néanmoins, M. Cimon croit que l’usine de Windsor demeure un élément très important du système Fiat-Chrysler .

La direction [de l’usine] a donné des commentaires favorables [...], il y a encore une catégorie de consommateurs qui recherche ces véhicules, malgré la concurrence importante des véhicules utilitaires sport , a ajouté le Yan Cimon.

La fourgonnette Pacifica de Fiat-Chrysler Photo : Associated Press / Paul Sancya

Le professeur de gestion et de droit à l'Université d'Ottawa, Gilles Levasseur, se dit plus inquiet de l'avenir de l’usine.

Selon lui, si Chrysler sent déjà le besoin de réduire les dépenses en début d’année, cela peut impliquer des changements dans l’entreprise dans son état global .