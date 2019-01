Un pas de plus vers le projet hydroélectrique de la rivière Taltson aux T.N.-O.

Le plus gros projet énergétique du gouvernement ténois se rapproche tranquillement d'une concrétisation. Ottawa et les T.N.-O. versent 1,2 million de dollars dans le projet d'agrandissement du réseau hydroélectrique de la rivière Taltson.

Le coût total pour les trois phases du projet hydroélectrique doit dépasser un milliard de dollars.

L’investissement annoncé par le ministre des Affaires intergouvernementales et du Nord et du Commerce intérieur, Dominic LeBlanc, servira à soutenir la réalisation de certaines études techniques et de faisabilité du projet en plus d’appuyer la participation des Autochtones dans le projet.

L’annonce de mercredi vient surtout confirmer l’intérêt d’Ottawa pour ce projet important.

En conférence de presse, le ministre n’a pas fermé la porte à un autre possible financement d’ici les élections fédérales à l’automne.

« Cet argent sera dépensé et ce travail sera fait dans les prochains mois, mais lorsque nous serons au printemps, nous devrons continuer cet exercice [de financer le projet], dit le ministre. J'espère que nous pourrons continuer de travailler ensemble à l'avenir. »

Le ministre des Affaires intergouvernementales et du Nord et du Commerce intérieur, Dominic LeBlanc. Photo : Radio-Canada / Mario De Ciccio

Même s’il répète qu’il y a beaucoup de travail et d’études à faire avant de verser un somme plus grande au projet, Dominic Leblanc est persuadé que le fédéral sera en mesure de financer la grande partie des travaux.

« Il y a des outils en termes de financement que notre gouvernement a mis sur pied, qui n’existaient pas il y a trois ou quatre ans, selon le ministre. Que ce soit les programmes d’infrastructures vertes, d’infrastructures pour encourager la diminution de la dépendance sur le diesel où la banque d’infrastructures qui est un outil de financement. »

Je suis assez confiant que si nous sommes capables de faire le travail qui s’impose dans les quelques prochaines années, [nous pourrons répondre à] la question de comment financer le gros projet avec des outils qui n’existaient pas auparavant. Dominic Leblanc, ministre des Affaires intergouvernementales et du Nord et du Commerce intérieur

Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest mise beaucoup sur le projet de la rivière Taltson. Photo : N.W.T. Power Corporation

Qu’est-ce que le projet Taltson?

Le projet fait l'objet de discussions dans les Territoires du Nord-Ouest depuis des dizaines d’années, mais est revenu dans l’actualité lorsque le gouvernement actuel en a fait la pierre angulaire de sa Stratégie énergétique 2030 qui vise à contrer les changements climatiques.

Actuellement, la centrale de la rivière Taltson, située à 64 km au nord de Fort Smith, génère 18 mégawatts d’hydroélectricité et alimente la plupart des communautés de la région du Slave Sud.

Le gouvernement veut agrandir la centrale afin qu’elle génère 60 mégawatts d’hydroélectricité supplémentaire avant de la relier par câbles souterrains au réseau du Slave Nord qui alimente Yellowknife.

Selon les estimations du gouvernement, le système de la rivière Taltson pourrait, après l'expansion des 60 mégawatts, soutenir jusqu’à 140 mégawatts de production hydroélectrique additionnelle. Photo : Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest

Un projet qui devrait, selon le gouvernement, permettre d’éliminer 240 000 tonnes d’émissions de gaz à effet de serre par année.

Une deuxième phase viendrait aussi relier le système vers les mines du nord-est des Territoires du Nord-Ouest.

Le réseau hydroélectrique du Slave Sud serait ensuite relié au réseau électrique nord-américain, en passant par l’Alberta et la Saskatchewan.

Un projet d’envergure qui prendra des années avant de se concrétiser dans ses trois phases, mais qui prendra aussi du temps à financer.