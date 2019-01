Le refroidissement éolien, un concept très discuté

Selon certains météorologistes, le refroidissement éolien est un concept subjectif, imprécis, trompeur et devrait être remplacé. Le refroidissement éolien décrit la sensation de refroidissement causée par l'effet combiné de la température et du vent.

Longtemps les Winnipégois ont enduré le froid et les hivers longs. Et puis ils ont appris à les célébrer.

Chaque fin de semaine, des milliers de personnes prennent d'assaut les patinoires et les sentiers aménagés le long de la rivière Assiniboine. Les sentiers de ski de fond autour de la ville sont très fréquentés et il n'est plus rare de voir des cyclistes pédaler dans les rues.

Mais avant d’embrasser l'hiver, les Winnipégois restent encore attachés à certains mythes qui entourent le froid extrême que l'on peut rencontrer à Winnipeg et qui ont la peau dure.

Dans leur célèbre chanson, Prairie Town, les deux rockers winnipégois Randy Bachman et Neil Young chantaient à propos de l'intersection Portage et Main où il faisait « -50 » (degrés). Une telle température n'a pourtant jamais été enregistrée dans la capitale manitobaine.

Le plus froid que la ville a connu de la mémoire des météorologistes est -47,8 degrés le 24 décembre 1879. À cette période, les nuits à -40 °C n'étaient pas rares pendant les hivers du sud du Manitoba.

Depuis quarante-cinq ans, ces nuits sont toutefois devenues rares. Selon le scientifique en chef de la société winnipégoise de prévisions météo Weatherlogics, Scott Kehler, la température n'a seulement chuté sous les -40 degrés que six fois à Winnipeg depuis 1974.

La dernière fois remonte au 5 février 2007 lorsque le mercure a atteint -41,7 degrés.

« La fréquence des jours à -40 degrés est passée d'environ un par an, à environ un tous les huit ans, ce qui représente un changement important pour nous », a déclaré le météorologiste Scott Kehler.

Mais qu'en est-il du refroidissement éolien ?

De nombreux météorologues considèrent que le refroidissement éolien n’a aucune utilité.

« Le refroidissement éolien n'est pas réellement mesurable », estime Scott Kehler. « Il n’existe pas de capteur de refroidissement éolien. C’est une formule qui utilise d’autres éléments que nous pouvons mesurer, comme la température et la vitesse du vent », explique-t-il.

Un piéton marche dans une rue de Winnipeg. Photo : Radio-Canada / Trevor Brine

Jusqu'en 2001, les météorologistes canadiens exprimaient le refroidissement éolien en calculant la vitesse à laquelle une zone de peau humaine exposée perd de l'énergie ou se refroidit.

L'indice du refroidissement éolien a été exprimé en watts par mètre carré et a été évalué entre 900 et 2600.

Un indice de refroidissement éolien de 1200 signifie qu'une personne pouvait supporter le froid à l'extérieur en portant un chapeau, des gants et un manteau. Une valeur de 1800 signifiait que les écoles élémentaires garderaient probablement leurs élèves à l'intérieur pendant la récréation.

Et une note de 2400 provoquerait un avertissement de froid extrême, la peau humaine exposée pouvant geler en quelques minutes.

C'était un système efficace, mis à part le fait que peu de Canadiens qui travaillaient en dehors du monde complexe des sciences météorologiques en comprenaient la signification.

Photo : Radio-Canada / Jaison Empson

Pour rendre le refroidissement éolien plus compréhensible, le Canada a changé la donne en 2001. Le refroidissement éolien est depuis exprimé en un nombre censé représenter ce que serait la sensation de l'air extérieur si une personne exposait un peu de peau.

Depuis lors, les bulletins de nouvelles à travers le pays ont utilisé ce système, qui s'appuie sur la « sensation », et que certains météorologues considèrent comme non seulement subjectif, mais aussi inexact.

« Le système de refroidissement éolien actuel ne donne pas nécessairement une bonne idée de ce que vous ressentez réellement, car il suppose beaucoup de choses, comme si vous vous trouviez au milieu d'un champ ouvert », objecte Scott Kehler, expliquant que ce système s'appuie sur les mesures du vent et de l’air prises à l’aéroport international Richardson.

« Si vous êtes dans une zone protégée, le refroidissement éolien dont vous entendez parler ne correspond pas vraiment à ce que vous vivez. », indique-t-il.

Pour sa part, Natalie Hasell, une météorologue d'Environnement Canada affirme que la formule fonctionne bien.

« La grande majorité de notre rétroaction est vraiment positive par rapport à l'indice du refroidissement éolien », indique-t-elle, soulignant que l'ancien système avait lui aussi ses détracteurs.

Vers une nouvelle mesure ?

Le météorologiste pour CBC Manitoba, John Sauder, a déclaré que les Canadiens pourraient être mieux informés par un nouveau système de refroidissement éolien qui combinerait la précision scientifique de l'ancien système avec l'accessibilité du nouveau.

Sa proposition est d'exprimer le refroidissement éolien en nombre de minutes qu'il faut pour que la peau humaine gèle.

« Je préférerais que le nombre évoque le temps moyen qu'il faut pour que votre peau exposée gèle, parce qu'en réalité, lorsque vous parlez du refroidissement éolien, il ne concerne que votre peau exposée », a déclaré John Sauder.

« Pourquoi ne pas utiliser une valeur, disons de 20, qui voudrait dire que votre peau gèle en 20 minutes? »

Scott Kehler a dit qu'il soutenait cette idée.

« De cette façon, nous ne combinerions pas une mesure réelle comme la température de l'air à une valeur toute faite comme le refroidissement éolien », a-t-il déclaré.

« Je pense que c'est quelque chose que nous devrions peut-être poursuivre à l'avenir », conclut-il.