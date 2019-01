Tornades : Centraide Outaouais investit 262 000 $ pour les sinistrés

Près de quatre mois après les tornades, plusieurs centaines de famille ont toujours besoin d'aide, selon la directrice générale de Centraide Outaouais, Nathalie Lepage.

Les 262 000 $ amassés proviennent de dons du publics, notamment de la contribution d'une généreuse famille d'Ottawa et de la campagne des employés du gouvernement fédéral, lancée en octobre.

Les fonds seront attribués sur une période de deux ans pour assurer une continuité des services, a expliqué Mme Lepage, en entrevue. Les besoins psychosociaux à long terme font notamment partie des aspects à prévoir.

On pense que ce ne sera pas terminé dans quelques mois.

Au cours des derniers mois, Centraide Outaouais a organisé plusieurs rencontres avec les différents organismes de la région pour recueillir leurs propositions et mieux comprendre l'évolution des besoins des sinistrés.

Michel Kasongo, directeur général de la Soupe populaire de Hull, a salué la mobilisation de la communauté. L'organisme est venu en aide aux sinistrés en distribuant des repas chauds, en offrant un service de dépannage alimentaire et en faisant preuve d'écoute en septembre dernier.

Il y avait d'abord les besoins dans l'immédiat, qui nécessitaient des interventions d'urgence, mais là maintenant on est dans la suite.

Pour Vincent Heine, directeur général de la Manne de l'Ile, les 120 000 $ qui seront alloués au projet Pop ta soupe permettront d'offrir un service alimentaire huit heures par semaine à partir de février.

On va pouvoir offrir des repas, on va pouvoir offrir des dépannages alimentaires et animer des cuisines collectives.

Vincent Heine, directeur général de la Manne de l'Île