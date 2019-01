Amazon teste des livreurs robotisés sur la côte ouest

Les machines bleues et légères comptent six roues et affichent le logo d’Amazon sur le côté, selon des vidéos et des photos de la compagnie. Six de ces appareils doivent parcourir les trottoirs d’un quartier du comté, du lundi au vendredi, en plein jour.

La compagnie affirme que les robots roulent à une « vitesse de marche. » Ils seront d’abord accompagnés d’un travailleur, mais Amazon ne donne pas plus de détails sur la manière dont le service fonctionnera.

D’autres compagnies ont testé des robots similaires sur des campus pour la livraison de nourriture ou de collations.

Amazon affirme que son robot « Scout » peut naviguer autour d’animaux et de piétons et « tout se qui se trouve sur son passage. »