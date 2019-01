Isaak Pelletier souhaite percer l'alignement des Islanders de Charlottetown

Un texte de Julien Lecacheur

Le 2 janvier 2019 , la direction des Islanders de Charlottetown prenait la décision d'échanger le deuxième gardien de l'équipe, Dakota Lund-Cornish, au Phoenix de Sherbrooke en échange d'un choix de 4e ronde en 2020 ainsi que le 9e choix au repêchage de Baie-Comeau en 2019 .

C'est un échange qui permettra à Dakota Lund-Cornish de se mettre en valeur dans l'est du Québec, assure Guy Girouard, l'entraîneur adjoint des Islanders. On a voulu donner une chance à Dakota. C'est un bon garçon, il a toujours travaillé fort et donné son 100 % sur la glace. On a saisi l'opportunité de l'échanger.

Guy Girouard, l'entraîneur adjoint des Islanders de Charlottetown, est très satisfait de l'attitude d'Isaak Pelletier, un gardien qui anticipe bien le jeu selon lui. Photo : Julien Lecacheur

Cet échange était aussi stratégique pour la direction de l'équipe insulaire. Dans la même journée, les Islanders ont rappelé le jeune gardien Isaak Pelletier, 17 ans, des Tigres de Campbellton, dans une optique de développement futur.

On voulait se donner une chance de voir Isaak jouer cette année et de voir sa progression lors des trois prochains mois. On prendra ensuite une décision pour savoir s'il sera notre numéro deux l'an prochain et peut-être même plus après le départ de Matthew Welsh. Guy Girouard, entraîneur adjoint des Islanders de Charlottetown

Isaak Pelletier : « C'est un moment que tout le monde veut avoir »

Les Islanders fondent de grands espoirs envers Isaak Pelletier. Le jeune homme a connu un excellent début de saison avec les Tigres de Campbellton (92,4 % de pourcentage d'arrêts en 15 rencontres, moyenne de buts alloués de 2.40).

Le natif de Saint-Quentin, au Nouveau-Brunswick, a tout de même été surpris de recevoir l'appel de l'équipe insulaire au début de l'année. J'étais très content, c'était un moment très excitant. J'ai reçu l'appel le matin et le soir même, j'étais sur l'île. Je commence vraiment l'année en beauté , souligne-t-il.

Isaak Pelletier a signé son premier contrat avec les Islanders en octobre dernier. Persuadé de jouer toute la saison à Campbellton, il se préparait pour le camp d'entraînement de l'an prochain lors duquel il se promettait de faire étalage de son talent. Conscient de sa chance, le jeune gardien s'est tout de suite mis au niveau de la LHJMQ. Dès les premiers entraînements, il a su montrer sa détermination.

Il s'est très vite adapté et a déjà montré des signes de progression. Ses qualités? Une bonne mitaine et une très bonne lecture du jeu. Il se déplace bien et il est capable de lire les passes. Guy Girouard, entraîneur adjoint des Islanders de Charlottetown

Isaak Pelletier écoute avec attention les conseils de l'entraîneur des gardiens des Islanders de Charlottetow, Paul Drew. Photo : Julien Lecacheur

Les Islanders ont très vite donné une chance à Isaak Pelletier. Le jeune gardien a disputé son premier match le 20 janvier dernier à Val-d'Or et l'expérience a été concluante : une victoire 4 à 2 avec 30 arrêts sur 32 tirs et un pourcentage d'arrêt de plus de 93,75 %. Il a même fait une passe décisive à Thomas Casey sur le dernier but du match.

Je suis très satisfait du match à Val-d'Or. J'étais nerveux en début de rencontre, mais je suis content de la victoire et d'avoir fait les arrêts qu'il fallait faire. Isaak Pelletier, gardien des Islanders de Charlottetown

Isaak Pelletier souhaite demeurer avec les Islanders de Charlottetown l'an prochain. Il souhaite aussi montrer ses qualités lors du prochain camp d'entraînement. Photo : Julien Lecacheur

C'est maintenant que le plus dur commence pour Isaak Pelletier. Doublure de l'excellent Matthew Welsh, il devra saisir les rares occasions qui lui seront accordées d'ici la fin de la saison pour se mettre en valeur. Guy Girouard assure néanmoins que le jeune gardien devrait avoir sa chance d'ici la fin de la saison ordinaire. Il risque de jouer lors du prochain voyage au Québec et lors des semaines à quatre matchs. Il nous aidera à faire reposer Matthew Welsh en vue des séries.

En attendant, Isaak Pelletier se tient prêt et apprend aux côtés de Matthew Welsh. C'est le fun de voir Matthew sur la glace, tu le vois aller, tu vois qu'il est en confiance et tu vois comment il joue. Toi tu veux le suivre et faire comme lui , admet-il. D'être le deuxième gardien lui évite également une trop grande pression et lui permet de se concentrer sur son développement en vue de l'an prochain, son réel objectif.

Mon but est de rester ici la saison prochaine afin que je puisse montrer mes qualités lors du prochain camp d'entraînement. Isaak Pelletier, gardien des Islanders de Charlottetown

Un objectif largement à sa portée s'il continue à jouer comme il l'a fait depuis son arrivée à Charlottetown.