Montréal à pied d'oeuvre pour remédier aux accumulations d'eau

Un texte de Delphine Jung

Ces conditions météo, qui accablent tout l'est du pays, obligent une partie des 3000 employés de la Ville à délaisser partiellement les opérations de chargement de la neige pour s'attaquer aux accumulations d'eau, qui peuvent atteindre 30 centimètres de profond à certains endroits.

Certains cols bleus ont reçu le mandat de s'occuper des puisards obstrués; d'autres ont été chargés de répandre plus d'abrasifs sur les trottoirs.

« C'est très difficile sur le terrain pour nos équipes en ce moment, mais notre priorité, ce sont les trottoirs et la sécurité des citoyens », admet Philippe Sabourin, porte-parole administratif de la Ville de Montréal.

« Toutes nos équipes sont à l’œuvre pour assurer la sécurité des déplacements, mais les dernières heures ont amené un cocktail météo très varié qui rend les interventions difficiles. Priorité au déblaiement des trottoirs, à l’épandage d’abrasif et au déblocage des puisards », a de son côté tweeté la mairesse, Valérie Plante.

Les usagers de la STM ont dû composer eux aussi avec les accumulations d'eau jeudi matin. Photo : Radio-Canada / Kristy Rich

Pour les piétons aussi, la circulation est difficile. Les trottoirs sont glissants et plusieurs personnes se sont blessées en tombant, confirme Urgences-Santé.

Depuis minuit, les services ambulanciers ont reçu plus de 400 appels, indique Valérie Tremblay, chef aux opérations. C'est 20 % d'appels en plus que d'habitude.

Les délais de réponse des ambulances sont aussi plus longs compte tenu de l'état des routes, ajoute-t-elle.

Sur Twitter, Urgences-Santé lançait par ailleurs un appel à tous, demandant aux Montréalais de réserver le 911 pour les cas d'extrême urgence.

Entraves

Parmi les rues impraticables, aujourd'hui à Montréal, figure la rue Hochelaga, partiellement fermée à la hauteur de la jonction avec l’autoroute 25. Les puisards censés permettre l’évacuation de l’eau sont bloqués.

Le boulevard Robert-Bourassa, entre les rues Sherbrooke et Des Pins, est aussi fermé.

Le tunnel Atwater – qui a connu des problèmes similaires en novembre dernier – a également été fermé pendant plusieurs heures, jeudi matin.

Le maire de l'arrondissement du Sud-Ouest, Benoit Dorais, a expliqué sur Twitter qu'en « raison des écoles et CPE fermés, beaucoup d’employés affectés aux opérations hivernales manquent à l’appel ».

Patience

En ce qui concerne le chargement de la neige tombée en fin de semaine dernière, Philippe Sabourin demande aux Montréalais d'être compréhensifs et patients.

« Normalement, on avance de 20 à 25 % par jour, [mais] on s'attend plutôt à avancer de 10 % aujourd'hui, car la priorité est de travailler sur les accumulations d'eau avant que le gel arrive. Si jamais on a mis des panneaux orange et qu'on ne passe pas, ça sera remis à une date ultérieure », a-t-il expliqué.

Depuis le début des opérations de déneigement, les équipes de la Ville de Montréal ont pu charger près de 60 % de cette neige.

À Longueuil et Laval, les opérations de soufflage sont en revanche suspendues pour la journée, là aussi pour que les cols bleus s'affairent au dégagement des puisards.

Près de 42 000 foyers ont également été privés d'électricité dans la province jeudi matin, dont la plupart dans la couronne nord de Montréal. Vers midi, la situation semblait toutefois se résorber et la majorité des pannes devraient être réglées d’ici 17 h.

« Le verglas a appesanti la végétation qui est tombé sur les fils électriques », explique Francis Labbé, relationniste pour Hydro-Québec, pour expliquer les raisons de ces coupures de courant.