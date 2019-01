Jean-Martin Aussant nommé directeur général de la Guilde des jeux vidéo

L’économiste et ex-politicien devra notamment assurer la pérennité de l’industrie québécoise du jeu vidéo indépendant, un secteur économique florissant, mais dont la solidité n’est pas comparable à celle des grands studios étrangers.

« Les jeux vidéo, c’est une fierté pour le Québec, c’est un de nos fleurons, affirme Jean-Martin Aussant. On est dans le top 5 du secteur dans le monde. C’est une industrie qui est appelée à se développer beaucoup plus et qui a énormément d’avenir au Québec. »

Au téléphone, M. Aussant était visiblement fier de se joindre à cette importante coopérative québécoise. « Le fait que ce soit une coopérative, ça touche des valeurs qui me sont chères, puisque j’ai été quelques années au Chantier de l’économie sociale, souligne-t-il. Je veux consolider l’excellence qui a été construite par la Guilde au bénéfice de tous les membres. »

La Guilde aide notamment ses membres avec la tenue de livres, les ressources humaines, la commercialisation, les assurances collectives et les aspects légaux, des services particulièrement utiles pour les petits studios et les nouveaux venus.

Un adepte des jeux vidéo

Jean-Martin Aussant partage d’ailleurs sa passion des jeux vidéo avec ses nouveaux collègues, bien qu’il admette qu’il a moins de temps qu’auparavant pour jouer, avec deux jeunes enfants. « J’étais un joueur assez assidu avant d’avoir des enfants, se rappelle-t-il. J’ai libéré Paris et Berlin assez souvent à moi tout seul! Ça m’a toujours attiré, et j’ai commencé un peu avec mes enfants. Quand ils vont se mettre à des jeux un peu plus sérieux, je pense qu’on va être trois joueurs enthousiastes à la maison. »

M. Aussant a été député péquiste de la circonscription de Nicolet-Yamaska jusqu’en 2011, moment où il a choisi de siéger comme indépendant. Il a par la suite fondé le parti souverainiste Option nationale, avec lequel il a milité jusqu’en 2013. Il s’est alors rendu à Londres, où il a travaillé comme économiste auprès de la banque Morgan Stanley, avant de revenir au Québec en 2015 pour diriger le Chantier de l’économie sociale du Québec. Il s’est à nouveau présenté aux élections provinciales avec le Parti québécois à l’automne 2018, mais il a été défait.