Front commun syndical pour revendiquer des correctifs au CISSS de l'Outaouais

Les employés syndiqués du CISSS de l'Outaouais représentés par l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS), la Confédération des syndicats nationaux (CSN) et la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) font front commun en déposant une pétition au conseil d'administration et à Sylvain Gagnon, accompagnateur nommé par la ministre de la Santé et des Services sociaux. Ils revendiquent des correctifs majeurs afin d'offrir à la population des services de proximité et de meilleures conditions de travail à leurs employés.