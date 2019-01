Après Kovrig et Spavor, Pékin arrête un Australien au nom de la « sécurité nationale »

La Chine a confirmé jeudi qu'elle détient l'écrivain dissident Yang Hengjun, naturalisé australien, qu'elle soupçonne d'avoir compromis la « sécurité nationale », à l'instar des Canadiens Michael Kovrig et Michael Spavor. Le lien entre les deux affaires n'est pas établi, mais les parallèles n'en sont pas moins frappants.

Yang Hengjun est un ex-diplomate chinois, devenu romancier, blogueur et partisan d'une démocratisation de la Chine. Il a été interpellé peu après un rare passage la semaine dernière dans son pays d'origine, en provenance des États-Unis.

Même s'il a acquis la nationalité australienne en 2000, l'homme de 53 ans vit à New York avec sa femme et leur enfant, selon des amis. Depuis 2016, il est professeur invité à l'Institut des droits de la personne de l'École des affaires publiques et internationales de l'Université Columbia.

Le Bureau municipal pékinois de la Sécurité d'État a récemment pris des mesures coercitives et mène une enquête sur le citoyen australien Yang Hengjun. Il est suspecté d'activités criminelles portant atteinte à la sécurité nationale. Hua Chunying, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères

Comme elle l'a régulièrement fait valoir pour MM. Kovrig et Spavor, Mme Hua a affirmé que le dossier de Yang Hengjun était géré conformément à la loi chinoise, et que « ses droits légitimes et ses intérêts sont totalement garantis ». Les raisons de sa détention n'ont toutefois pas été divulguées.

Un blogueur influent

Auteur de romans d'espionnage et d'un blog en mandarin très suivi, M. Yang fut qualifié à un moment de blogueur politique chinois « le plus influent ». Ses critiques contre le gouvernement chinois ont déjà fait de lui une cible.

En 2011, il s'était évaporé quelques jours durant une visite en Chine, avant d'affirmer que cette « disparition » n'était qu'un malentendu.

Selon le ministre australien de la Défense, Christopher Pyne, et l'avocat de l'écrivain, Mo Shaoping, Yang Hengjun se trouve en fait en « résidence surveillée ». M. Mo a déclaré à l'Agence France Presse ne pas avoir pu voir son client jusqu'ici, en raison des dispositions de la loi chinoise sur les affaires touchant à la sécurité nationale.

Le ministre australien de la Défense, Christopher Pyne, en conférence de presse, jeudi, devant l'ambassade australienne à Pékin. Selon lui, M. Yang est en résidence surveillé. Photo : Reuters / Jason Lee

Aucun lien officiellement établi avec les affaires de Huawei

Les relations entre Pékin et Canberra sont tendues. Les deux pays se livrent aussi à une guerre d'influence dans le Pacifique, et le gouvernement australien a décidé en août d'exclure le géant chinois des télécommunications Huawei du déploiement réseau 5G sur son territoire, en évoquant des risques pour la sécurité nationale.

L'arrestation des Canadiens Michael Kovrig et Michael Spavor est survenue après que la directrice financière de Huawei, Meng Wanzhou, eut été arrêtée à Vancouver, à la demande des autorités américaines. Washington, qui la soupçonne d'avoir violé des sanctions contre l'Iran, compte demander son extradition pour l'inculper.

Comme l'ont fait les autorités canadiennes en décembre, la cheffe de la diplomatie australienne, Marise Payne, a indiqué ne pas avoir d'informations selon lesquelles l'arrestation de M. Yang est liée d'une quelconque façon au sort de Huawei. Elle demande à Pékin d'expliquer les motifs de cette détention et de laisser Canberra lui offrir des services consulaires.

À ce stade, il n'y a aucune preuve d'un tel lien. Je serai inquiète s'il y avait une indication à ce sujet. Nous demandons aux autorités chinoises de traiter cette affaire de manière juste et transparente. Marise Payne, ministre des Affaires étrangères de l'Australie

Mme Payne n'a pas voulu dire depuis quand et où M. Yang est détenu. Elle demande à Pékin d'expliquer pourquoi l'Australie n'a été informée que mercredi soir de l'arrestation de M. Yang, soit après que des amis inquiets de sa disparition eurent tiré la sonnette d'alarme, quand il n'est pas monté à bord de l'avion qui devait l'amener de Canton à Shanghaï le 19 janvier.

En Australie, de nombreuses voix dénoncent le fait que la Chine n'aurait pas informé assez rapidement les autorités australiennes de cette arrestation. « On ne peut pas enjoliver la situation. C'est un ressortissant australien, qui a été placé en détention en Chine », a déclaré le chef de l'opposition travailliste, Bill Shorten. « C'est très préoccupant ».

Aux termes d'un accord bilatéral consulaire de 2000, la Chine avait trois jours pour informer l'Australie de la détention de M. Yang. Or, selon le ministre australien de la Défense, Christopher Pyne, Pékin n'a informé Canberra qu'après « quatre jours ».

Le ministre Pyne, actuellement en visite à Pékin, a d'ailleurs évoqué l'affaire jeudi avec son homologue chinois, Wei Fenghe. « Le général Wei a assuré au ministre Pyne que, bien qu'il n'est pas personnellement informé du dossier, M. Yang serait bien traité et qu'il allait tenter d'obtenir plus d'informations », a déclaré le bureau du ministre après la rencontre.

Le groupe de défense des écrivains PEN a accusé la Chine de répression. « Il est évident que M. Yang n'aurait pas été arrêté s'il n'était pas l'auteur d'écrits critiques », a-t-il déploré.