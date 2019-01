Comment sécuriser vos iPhone et iPad en huit étapes faciles

Les iPhone et iPad d'Apple sont considérés comme certains des appareils mobiles les plus sécuritaires sur le marché. Mais cela ne signifie pas qu'ils sont infaillibles, très loin de là. Voici donc quelques conseils pour garantir une meilleure sécurité à vos données sur vos outils utilisant iOS.

Votre téléphone cellulaire est aujourd’hui une mine d’or d’informations personnelles. Ils contient votre adresse, vos numéros de téléphone, vos messages personnels, vos mots de passe, vos cartes bancaires et une foule de données que vous devriez toujours tenter de garder pour vous. S'il n'est pas protégé adéquatement, un pirate ou un voleur peut s’emparer de ces informations et en tirer profit, ou encore s’en servir contre vous.

Les liens disséminés dans le texte vous permettront d’accéder aux marches à suivre pour chacune des méthodes.

1. Activez les mises à jour automatiques d’iOS

Chaque jour, des chercheurs et des bénévoles découvrent des bogues et des vulnérabilités dans toutes sortes de systèmes inclus avec iOS. Les mises à jour sont les seuls moyens de refermer ces brèches et d'empêcher les pirates de s'en servir. Ça ne prend que quelques minutes et ça peut même être fait automatiquement (Nouvelle fenêtre) !

2. Activez le verrouillage de l’écran

Le verrouillage de l’écran est la mesure de sécurité de base pour un appareil mobile. Il vous assure que personne ne peut accéder à votre appareil sans connaître votre mot de passe. Si vous ne vous en servez pas déjà, dépêchez-vous de l’activer!

Plusieurs options s’offrent à vous pour le verrouillage sur iOS : un code d’accès (Nouvelle fenêtre) , une empreinte digitale (Nouvelle fenêtre) ou la reconnaissance faciale (Nouvelle fenêtre) .

Un mot de passe de qualité incluant des lettres (majuscules et minuscules), des chiffres et des symboles est généralement considéré comme le moyen le plus sécuritaire de protéger un appareil.

3. Activez la validation en deux étapes

La validation en deux étapes (Nouvelle fenêtre) est une mesure de sécurité considérée comme de plus en plus essentielle sur le web. Bien qu’elle n’élimine pas complètement les risques de piratage, elle vise à les réduire au maximum tout en étant simple et rapide à utiliser. Plusieurs méthodes existent, dont la réception d’un code unique par message texte, l’utilisation d’une application d’authentification ou encore l’usage d’une clé de sécurité.

Comme votre appareil iOS est lié à votre compte Apple et que celui-ci sert à accéder à de nombreux services, il est primordial de le protéger à l’aide de la validation en deux étapes.

4. Vérifiez les options de confidentialité

Les applications que vous utilisez ont besoin de votre permission pour accéder aux différents outils de vos appareils mobiles. Par exemple, Skype doit avoir votre autorisation explicite pour pouvoir utiliser la caméra et le micro de votre téléphone.

Le hic : ces permissions restent valides pour toujours à moins que vous les révoquiez ou que vous désinstalliez l’application. Il est donc recommandé de faire une vérification des autorisations à l’occasion pour vous assurer que la liste reflète bien vos intentions, puisque ces applications sont souvent plus faciles à pirater que votre téléphone lui-même.

Pour ce faire, rendez-vous dans « Réglages », puis cliquez sur « Confidentialité ». Une fois dans ce menu, cliquez sur les différentes options offertes pour découvrir quelles applications les utilisent. Portez une attention particulière au service de localisation, aux contacts, aux calendriers, aux photos, au micro et à l’appareil photo.

Sachez toutefois que les fonctionnalités peuvent nuire à certaines applications si vous leur retirez des permissions. Une application liée aux prévisions météorologiques pourrait perdre sa capacité à afficher la météo selon votre position géographique si vous lui retirez l’accès à la géolocalisation.

5. Protégez-vous des accessoires USB

De nombreux appareils USB sont capables de contourner le verrouillage d’un appareil mobile et d’accéder aux données qui s’y trouvent. Pour protéger ses clients de ce problème, Apple offre une option qui vous oblige à déverrouiller votre appareil avant qu’un accessoire USB ne puisse s’y connecter.

Attention : pour vous servir de cette protection, l’option « Accessoires USB » doit être désactivée, dans le menu Face ID et code d’accès (Nouvelle fenêtre) (ou Touch ID et code d’accès, selon votre modèle).

6. Désactivez le centre de contrôle

Même lorsque votre téléphone est verrouillé, il est possible d’accéder à de nombreuses fonctionnalités grâce au centre de contrôle. Cet outil a beau être pratique, il représente tout de même un risque, étant donné que quelqu’un ayant accès à votre téléphone peut s’en servir pour activer le Bluetooth, le wi-fi ou même pour ouvrir Wallet (cartes de paiement virtuelles).

Pour le désactiver uniquement à partir de l’écran verrouillé, rendez-vous dans les réglages, puis cliquez sur « Touch ID et code ». Faites défiler l’écran jusqu’à la section « Autoriser l’accès en mode verrouillé » et décochez « Centre de contrôle ». Profitez-en pour retirer l’autorisation d’accès à toute autre option qui ne vous est pas absolument essentielle.

7. Désactivez le wi-fi, Bluetooth et la géolocalisation

Plusieurs systèmes sur votre appareil iOS peuvent permettre de vous identifier, d’intercepter vos communications ou même de pirater vos données. La technologie Bluetooth est régulièrement montrée du doigt pour ses nombreuses failles de sécurité qui pourraient donner indûment à des pirates l'accès à vos appareils.

De même, le wi-fi peut servir de vecteur d’attaque, en particulier lorsque vous vous connectez à un réseau public. Enfin, la géolocalisation peut permettre de retracer vos moindres mouvements, ce qui pose des risques pour votre vie privée et votre sécurité.

Dans la mesure du possible, désactivez ces services lorsque vous ne vous en servez pas.

8. Préparez-vous au pire

Catastrophe : vous avez perdu votre téléphone! Si vous avez suivi tous les conseils dans ce guide, vos données devraient être en sécurité, mais encore faut-il que vous puissiez les retrouver!

Comment? Les appareils iOS sont livrés avec l’application « Localiser mon iPhone » ou « Localiser mon iPad » (Nouvelle fenêtre) . Comme son nom l’indique, elle sert à retrouver un appareil égaré ou volé.

Cette fonctionnalité doit au préalable avoir été configurée pour fonctionner. Une fois que vous l’activez, la position GPS de votre iPhone ou iPad est indiquée sur une carte et l’appareil se verrouille, le rendant inutilisable sans vos identifiants Apple.

Vous pouvez même effacer toutes les données qu’il contient à distance si vous craignez que quelqu’un puisse y accéder.