Beauce : l’éducatrice accusée de voies de fait sur un bébé amorce son ultime défense

La garderie en milieu familial qu'exploitait Elizabeth Pelletier au moment des faits reprochés a en quelque sorte été reproduite au centre de la salle de cour du palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce.

Des éléments de preuve, comme le parc de la présumée victime, ont été placés devant les membres du jury.

Éléments de preuve du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) Photo : DPCP

« Couché fort » dans le parc

C’est dans celui-ci que l’accusée aurait « couché fort » l’enfant en septembre 2016, selon ce qu’elle a avoué lors de son interrogatoire.

Selon la poursuite, le jeune garçon de 10 mois a subi un traumatisme non accidentel, causant une hémorragie sur « une surface assez importante du cerveau ».

Les mauvais traitements auraient été infligés à l’enfant entre les mois de septembre et d’octobre 2016.

Thèse de la défense

La défense tente de démontrer au jury que l’hémorragie et la perte de conscience de la présumée victime sont dues à deux chutes qu'aurait encaissées l'enfant dans la garderie et à une déshydratation.

L’avocat de Mme Pelletier, Me Yves Savard, est le premier à présenter son plaidoyer. Ce sera ensuite au tour de la procureure, Me Audrey Roy-Cloutier, à défendre la thèse du Directeur des poursuites criminelles et pénales.

Les membres du jury pourront ensuite recevoir les directives de la juge Manon Lavoie. Ils seront finalement isolés jusqu’à la prononciation de leur verdict.

