Exercice de l’oubli en tournée au Nouveau-Brunswick

Cette pièce de l'auteure acadienne Emma Haché est une coproduction du Théâtre populaire d’Acadie et du Théâtre français de l’Ontario qui met en vedette les comédiens Claire Normand et Bruno Verdoni.

Le public pourra découvrir l'histoire d'une femme qui rend visite à son mari tous les jours. Ce dernier a perdu la mémoire lors d'un grave accident, et il ne se souvient que d'une seule chose: son amour pour elle.

Quand tu as l’amnésie, nécessairement tu parles des mêmes affaires, tu as comme des rituels qui s’installent, mais il y a toujours quelque chose qui change. Il y a des colorations d’une journée à l’autre qui sont différentes parce qu’elle a vécu telle chose dans sa journée, elle se souvient de telle chose qu’ils avaient l’habitude de vivre ensemble. Donc, il y a un accompagnement là-dedans, mais on se demande parfois qui accompagne qui , explique Emma Haché.

Les comédiens relèvent le défi de la répétition, indique Claire Normand.

C’est beaucoup de préparation parce que c’est un texte assez important. C’est un texte aussi assez poétique par moments. Donc, il faut vraiment que le fil de la pensée soit très clair. C’est comme si la répétition était porteuse de sens, mais pour nous, il faut savoir où on est rendu dans cette répétition aussi, donc c’est un défi , précise Mme Normand.

Quand on aime, on donne, on se sacrifie pour l’autre. C’est une pièce qui raconte ça tout simplement, avec des mots justes et touchants. Bruno Verdoni, comédien

La pièce est présentée pour la première fois jeudi soir, au Centre culturel de Caraquet. Elle partira ensuite en tournée dans la province. Toutes les représentations ont lieu à 19 h 30, aux endroits suivants:

Shippagan, école Marie-Esther, le 26 janvier;

Edmundston, Université de Moncton, le 29 janvier;

Moncton, théâtre l’Escaouette, le 31 janvier;

Shediac, polyvalente Louis-J.-Robichaud, le 2 février;

Fredericton, Centre communautaire Sainte-Anne, le 5 février;

Neguac, théâtre Richard-Denys, le 6 février;

Bathurst, école secondaire Nepisiguit, le 7 février;

Dalhousie, école L.E.R., le 8 février.

Avec des renseignements d’Anne-Marie Parenteau et de François Vigneault