Après la neige, la Côte-Nord devra affronter la pluie

Les météorologues prévoient un peu de neige aujourd'hui, se changeant en pluie verglaçante en soirée, avec un retour de la neige forte accompagnée de poudrerie durant la nuit de vendredi.

Les accumulations de 15 à 25 centimètres de neige sont attendues au total.

À Baie-Comeau, un vent d'Est de 30 km/h accompagnera la pluie qui se transformera en verglas au début de la soirée.

Durant la nuit, des rafales à 60 km/h laisseront 15 cm de neige, avec un dégagement tôt vendredi.

Le verglas et les rafales de neige laisseront de 10 à 15 cm d'accumulation sur Sept-Îles et Port-Cartier.

La pluie sera plus abondante en Minganie et en Basse-Côte-Nord. Des épisodes de verglas et de pluie laisseront 30 millimètres d'eau à Anticosti et Chevery, mais le temps doux s'accompagnera de rafales allant jusqu'à 90 km/h.

À Blanc-Sablon, Environnement Canada prévoit de 7 à 10 cm de neige en soirée, avant le redoux tardif qui laissera jusqu'à 25 mm de pluie.

Au nord de la région, Fermont et Schefferville recevront quelque 5 cm de neige balayée par de la poudrerie.

Avec les informations de la météorologue Ève Christian