Crime d'honneur : deux accusés sont extradés en Inde

L’inspecteur Amardeep Singh Rai de la police du Punjab a confirmé que la mère de la victime, Malkit Sidhu, et son oncle, Surjit Badesha, ont atterri à Delhi jeudi. Le policier dit travailler sur le dossier depuis 2002. « Ça a pris presque 17 ans pour les faire venir ici. Le but était d’envoyer le message que le processus de justice en Inde est très clair. Toute personne qui commet un crime ici, particulièrement le crime haineux de tuer sa propre fille, sera sanctionné », indique Amardeep Singh Rai.

Malkit Sidhu et Surjit Badesha sont accusés d’avoir organisé le meurtre de Jassi Sidhu, en juin 2000 alors qu’elle avait 25 ans, parce qu’elle avait épousé un chauffeur de vélo-taxi plutôt que l'homme plus âgé et plus riche qui lui était destiné par sa famille.

La mère et l'oncle auraient formulé des menaces avant d'avoir finalement recours à des tueurs à gages qui ont traqué le couple, tué la victime et sauvagement battu son mari. Ce dernier a toutefois survécu.

Sept personnes ont déjà été condamnées en Inde relativement à ce meurtre.

La mère et l’oncle doivent comparaître le 25 janvier.

Leur extradition vers l’Inde a pris plusieurs années. Les accusés faisaient notamment valoir qu’ils pourraient subir des mauvais traitements dans les prisons indiennes. Toutefois, la Cour suprême du Canada a tranché pour leur extradition en 2017.

L’inspecteur Amardeep Singh Rai dit que ce sera maintenant à la Cour de décider de leur sort. « Pendant ce processus d’extradition, on a fini par les avoir de retour ici et ils seront présentés devant le tribunal qui décidera de leur sort », a-t-il déclaré.