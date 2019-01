Du vélo-boulot d'hiver par un froid extrême à Saskatoon

Quelques adolescents et enseignants ont participé à la première célébration en hiver d'une journée vélo-boulot à Saskatoon jeudi matin, malgré le grand froid qui frappe la province.

L’événement célébré dans différentes villes du monde vise à encourager ceux qui utilisent leur vélo pour aller au travail de la faire en hiver et à convaincre plus de personnes à opter pour ce mode de transport.

« J’aime le vélo parce que cela me permet de faire de l’exercice », explique Luca Veeman, 13 ans, qui fait du vélo même en hiver.

« Et ça me donne la liberté de traverser la ville sans avoir à attendre les adultes avec les voitures », se réjouit-il.

« C’est un jour pour célébrer le vélo », indique Tyler Rittinger, un enseignant de la classe EcoQuest.

EcoQuest est une classe de 8e année qui fait la promotion des activités à l’extérieur chez les jeunes de Saskatoon, explique l’enseignant qui intervenait en compagnie de son élève à l’émission Point du jour, jeudi matin.

Les cyclistes peuvent prendre un chocolat chaud à l'une des quatre stations prévues pour cette activité. Photo : fournie par Tyler Rittinger

L’enseignant admet toutefois qu’avec des températures très froides comme celle de jeudi, les cyclistes doivent porter beaucoup de vêtements et s’assurer que toutes les parties du corps soient bien emmitouflées.

Un grand froid frappe le nord de la province

Environnement Canada a diffusé des alertes de froid extrême jeudi matin pour une très grande partie de la province. En après-midi, ces alertes ont été levées pour la portion centre et le sud de la Saskatchewan, cependant, le nord était toujours sous des avis de froid extrême.

L’agence fédérale met en garde les gens contre le risque d’engelure, qui peuvent se développer en quelques minutes sur la peau exposée au froid.

Environnement Canada recommande de surveiller les symptômes associés au froid, tels qu’un essoufflement, une douleur thoracique, une douleur et une faiblesse musculaires, un engourdissement et un changement de couleur des doigts et des orteils.

Jeudi matin, l’alerte de froid extrême de Environnement Canada touchait les villes de Regina, Saskatoon, Prince Albert, et Moose Jaw entre autres.

Plusieurs avertissements de froid extrême sont en vigueur jeudi matin en #Sask pic.twitter.com/nTRfDa9m8H — Audrey Paris 📻 (@Audrey_Pariss) 24 janvier 2019

En raison du froid extrême, le transport scolaire a été annulé pour l’École Notre-Dame-des-Vertues, à Zenon Park, mardi.