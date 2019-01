Alerte de froid extrême en Saskatchewan

Environnement Canada a d’ailleurs lancé des alertes météorologiques pour les villes de Regina, Saskatoon, Prince Albert, et Moose Jaw entre autres.

Jeudi matin, Regina connaît des températures de -31 degrés Celsius. À Saskatoon, le mercure indique -27 degrés Celsius. Il fait -33 degrés à Prince Albert et -25 à Moose Jaw.

Environnement Canada a lancé des alertes de froid extrême pour la majeure partie de la Saskatchewan. Photo : Environnement Canada

Une partie du sud de la Saskatchewan connaîtra un refroidissement éolien d'environ -40, en raison d’air froid provenant de l’Arctique. Les températures devraient remonter plus tard en matinée, jeudi, d’après l’agence fédérale.

Dans le nord de la province, Environnement Canada estime que le refroidissement éolien pourra atteindre -45, et persister de façon intermittente jusqu’à la fin de la semaine.

L’agence fédérale met en garde les gens contre le risque d’engelures, qui peuvent se développer en quelques minutes sur la peau exposée au froid. Environnement Canada recommande de surveiller les symptômes associés au froid, tels qu’un essoufflement, une douleur thoracique, une douleur et une faiblesse musculaires, un engourdissement et un changement de couleur des doigts et des orteils.

En raison du froid extrême, le transport scolaire a été annulé pour l’École Notre-Dame-des-Vertues, à Zenon Park, mardi.