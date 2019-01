Le chef de police de Toronto veut embaucher 300 agents de plus

Toronto a connu une année record en matière de fusillades en 2018.

Toutefois, le chef Saunders cite avant tout la croissance de la population de la ville, une hausse du nombre de départs à la retraite et un accroissement de 10 % de la charge de travail , à la suite d'un gel d'embauche de trois ans, pour justifier ces embauches.

En plus de 300 policiers supplémentaires en uniforme, le service de police embaucherait 200 employés civils de plus, tout en créant 186 postes pour des retraités à temps partiel et en bonifiant de 122 les rangs des agents de la Commission de transport (CTT).

Le président de l'association des policiers de Toronto, Mike McCormack, se réjouit de la proposition d'embaucher plus de policers, mais le plan du chef Saunders ne va pas assez loin, selon lui.

On n'ajoute pas vraiment 300 policiers de plus, dit-il. On ne fait que tenter de stopper la saignée d'agents qui partent. Uniquement l'an dernier, le service a perdu 295 policiers en uniforme.

Plus de détails à venir