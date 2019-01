Le Lab-École de Rimouski devra inclure les maternelles 4 ans

L'établissement, qui sera situé à l'angle des rues Anne-Hébert et Léonidas, passe donc de 21 à environ 25 classes.

Le terrain est assez grand pour accommoder ce changement, mais le président de la commission scolaire, Gaston Rioux, ignore quel sera l'impact de ces modifications sur le coût de la construction.

La nouvelle est tellement fraîche que ça n’a pas encore été évalué, par rapport aux besoins des maternelles 4 ans et par rapport à l’agrandissement. Est-ce que le fait d’avoir plus de locaux, ça peut impliquer des coûts supplémentaires au niveau de la structure, etc., ça va appartenir aux gens des ressources matérielles de le déterminer , indique Gaston Rioux.

Quelques détails dévoilés

Plus d'une centaine de personnes se sont déplacées à l'école Paul-Hubert de Rimouski mercredi soir pour participer à une consultation sur le futur Lab-École.

L'école comprendra entre autres une cuisine, une salle à manger, un espace extérieur favorisant l'activité physique, une agora extérieure et un espace de collaboration.

Plus d’une centaine de personnes assistent à « l’assemblée de cuisine » du projet Lab-École à l’école Paul-Hubert de Rimouski #icibsl pic.twitter.com/fzEDEnVHzW — Édith Drouin (@Edith_Drouin) 23 janvier 2019

Marie-Hélène Gagné, qui est l’actuelle directrice des écoles du Portage-de la Rivière et des Hauts-Plateaux, assurera la direction de la future école.

On veut mobiliser les gens dans la construction d’une école, qui se veut un endroit pour la communauté. Marie-Hélène Gagné, future directrice du Lab-École de Rimouski

On parle davantage du bâti, mais on a une très grande préoccupation au niveau de la pédagogie, le type d’enseignement qui sera offert, comment [vont] collaborer les enseignants […], c’est encore des réflexions qu’on a dans ce sens-là , affirme Marie-Hélène Gagné.

Le cofondateur du Lab-École, Pierre Thibault Photo : Radio-Canada

Le site du Lab-École à Rimouski a d’ailleurs été mis en ligne en marge de l'assemblée de mercredi, question d’informer la population sur les différentes orientations du projet.

Le quartier cependant n’est pas encore délimité, parce qu’on veut s’assurer d’avoir quand même de l’espace pour des demandes ou peut-être pour des classes qui seraient davantage spécialisées. On est encore en réflexion, on est au début d’un beau chantier , ajoute Mme Gagné.

Un concours d’architecture pour le Lab-École

La prochaine étape du projet est de lancer un concours d'architecture.

On va demander à plusieurs architectes de concevoir une école. Il y aura un jury, avec des gens de la commission scolaire, des architectes et tout, qui vont choisir la meilleure proposition pour cette école , explique l’un des fondateurs du Lab-École, l'architecte Pierre Thibault.

Des manteaux et des sacs à dos d'écoliers dans une école primaire Photo : Radio-Canada / Jean-Sébastien Marier

La commission scolaire souhaiterait commencer la construction le plus rapidement possible, idéalement d’ici l’automne 2019.

L’ouverture du Lab-École est prévue pour le mois d’août 2021.

